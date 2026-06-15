Fraga convoca el concurso para elegir el cartel anunciador de las Fiestas del Pilar 2026

El premio que recibirá la obra seleccionada alcanza por primera vez una dotación Económica de 1.000 euros - AYUNTAMIENTO DE FRAGA

FRAGA (HUESCA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fraga ha convocado una nueva edición del concurso para elegir el cartel anunciador de las Fiestas del Pilar 2026, cuya convocatoria ha sido publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca. La iniciativa busca seleccionar la imagen que representará las fiestas mayores de la capital del Bajo Cinca y fomentar la participación de artistas y diseñadores en uno de los certámenes culturales más tradicionales del calendario festivo local.

La principal novedad de esta edición es el incremento de la dotación económica destinada al cartel ganador. Por primera vez, el premio alcanzará los 1.000 euros, frente a los 750 euros que recibía la obra seleccionada en años anteriores.

La concejala de Fiestas, Mapi Aquilué, ha destacado que esta mejora económica pretende reconocer el trabajo creativo de los participantes y estimular una mayor concurrencia de propuestas. Según ha explicado, el objetivo es que las Fiestas del Pilar cuenten con una imagen gráfica de calidad que refleje la importancia de una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad.

"Queremos poner en valor el talento de los diseñadores y animar tanto a los artistas locales como a creadores de otros lugares a presentar sus propuestas", ha señalado la responsable municipal.

El plazo de presentación de trabajos se abrirá este martes 16 de junio y permanecerá activo hasta el próximo 10 de julio a las 14.00 horas. Las obras deberán entregarse de forma presencial en el Departamento de Fiestas, ubicado en la Casa de la Juventud de Fraga, en la avenida Reyes Católicos número 24, en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas.

Las bases establecen que los carteles deberán ser originales e inéditos, presentarse en formato de 50 por 70 centímetros y podrán realizarse mediante cualquier técnica artística o fotográfica que permita su reproducción en cuatricromía offset. No se admitirán tintas fluorescentes, plateadas o doradas, y los trabajos deberán presentarse montados sobre soporte rígido y sin plastificar.

Además, será obligatorio incluir la leyenda 'Fraga/Fiestas del Pilar /del 8 al 13 de octubre de 2026' o su versión en catalán. Los originales deberán entregarse sin firma y sin incorporar ni el escudo de Fraga ni la imagen corporativa del Ayuntamiento.

Los participantes tendrán que identificar sus obras mediante un lema escrito al dorso y aportar sus datos personales en un sobre cerrado. Una vez emitido el fallo del jurado, el autor o autora de la obra ganadora podrá firmar el cartel que anunciará oficialmente las Fiestas del Pilar de 2026.