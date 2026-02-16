Las frecuencias diarias de autobús entre Graus y Aínsa con Barbastro se duplican con la puesta en marcha del nuevo lote

David Sánchez Fraile ha supervisado la puesta en marcha de las 42 líneas del Lote 2 del nuevo mapa concesional, hoy en Barbastro. - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Lote 2 del nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera de Aragón se ha inaugurado este lunes con la puesta en marcha de 42 nuevas líneas de autobús que mejoran las conexiones con Huesca capital y entre las áreas del Sobrarbe y La Ribagorza con los centros sanitarios, administrativos y comerciales de referencia.

Sobre las mejoras más significativas, desde el Gobierno de Aragón han destacado el incremento de los servicios entre Graus y Aínsa con Barbastro, que prácticamente se duplican a diario, igual que sucede con los de Benasque y la capital oscense durante los fines de semana, generando una movilidad más eficaz, rápida y sostenible para beneficio de los 52 municipios y las tres comarcas a las que afecta el despliegue de este nuevo lote.

Otro de los aspectos más significativos tiene que ver con los 138 núcleos de población en los que residen 3.700 habitantes que se incorporan al sistema de transporte público autonómico y que verán por primera vez pasar el autobús por sus calles y plazas.

De esta manera, Anciles, Tierrantona, Guaso, Secastilla, Chía, La Puebla de Fantova o Bisaurri, entre otros muchos, dispondrán de servicio por primera vez en su historia. En su conjunto, el Lote 2 abarca 52 municipios pertenecientes a las comarcas del Sobrarbe, La Ribagorza y el Somontano de Barbastro.

UNA FLOTA DE 17 VEHÍCULOS

Las 42 rutas del nuevo paquete inaugurado hoy se operarán con una flota de 17 vehículos nuevos dotados de tecnología híbrida y eléctrica más confortables, más eficientes y menos contaminantes que recogerán y dejarán viajeros en 229 puntos de parada para atender a un total de 18.500 aragoneses que se beneficiarán de tarifas entre un 16% y un 25% más económicas.

El inaugurado este lunes es el decimotercer lote en ponerse en marcha, tras la implantación progresiva de los lotes 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Los dos lotes restantes, el 1 y el 3, se implementarán previsiblemente en el mes de marzo, con lo que el nuevo mapa concesional de autobuses de Aragón quedará completamente instaurado, al margen de los convenientes ajustes que se tengan que llevar a cabo para mejorar el servicio y adecuarlo a las necesidades de los usuarios.

En el acto de presentación de las nuevas líneas, que ha tenido lugar en la estación de autobuses de Barbastro, el director general de Transportes, David Sánchez, ha señalado que todas estas mejoras se deben "a un esfuerzo inversor que ha pasado de 11 a 20 millones de euros anuales, con el fin de prestar un mejor servicio público y vertebrar Aragón, llegando a todos los núcleos de población de más de diez habitantes e incrementando, para ello, el kilometraje en un 40% con el conjunto de lotes y líneas del nuevo este nuevo mapa concesional que estamos acabando implantar".

Sánchez Fraile ha recalcado que la mejora del transporte público, junto con la renovación de la red de viaria autonómica a través del Plan Extraordinario de Carreteras, esta "revolucionando para bien la movilidad en Aragón, una comunidad autónoma aquejada de desequilibrios demográficos y territoriales, pero con una gran oportunidad de alcanzar mayores cotas de desarrollo al calor de los 90.000 millones de inversión anunciados para los próximos años".