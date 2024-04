Fuertes (PP) culpa al PSOE Aragón de "dañar" la sanidad y cree que está "desnortado y falto de proyecto"

ZARAGOZA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sanidad del PP en las Cortes de Aragón, Jesús Fuertes, ha recordado al PSOE regional que su "mala gestión" al frente del Gobierno autonómico es la que ha dañado la sanidad aragonesa y ha considerado que el partido está "totalmente desnortado y falto de proyecto".

La actitud de los socialistas, ha explicado, es "radicalmente distinta" a la del Gobierno de Aragón liderado por Jorge Azcón, que, desde el primer día, "ha tomado las riendas de la gestión, está aprobando medidas y está trabajando para que nuestra sanidad pública sea un servicio de referencia".

Ha recalcado que se están adoptando "medidas claras y afrontando los problemas", puesto que la sanidad es "piedra angular" para este Ejecutivo autonómico, "no lo fue para el PSOE y las consecuencias han sido claras".

Fuertes ha lamentado que, nueve meses después de que el PSOE saliera del Gobierno de Aragón, su actitud siga siendo la misma. "No tienen ni una sola propuesta, no tienen ni una sola medida. Llevan nueve meses criticando y criticando, pero no aportan nada, como no aportaron nada cuando gobernaban. Tiene un argumentario tipo que repitan cada vez que creen que les toca hablar de sanidad, esa es la realidad del PSOE de Aragón, totalmente desnortado y falto de proyecto".

Asimismo, ha recordado al portavoz de Sanidad del PSOE en las Cortes de Aragón, Iván Carpi, que su partido "recortó 100 millones el presupuesto de sanidad cuando salíamos de una pandemia y prescindió de más de 2.600 profesionales sanitarios que eran necesarios y que hubieran contribuido a paliar el déficit de médicos en nuestra comunidad autónoma".

MÁS PRESUPUESTO

Frente a la falta de gestión del PSOE en las anteriores legislaturas, Fuertes ha destacado las primeras decisiones del Gobierno de Aragón, como dotar a sanidad con 230 millones de euros más en el presupuesto que el Ejecutivo anterior.

"Hemos aumentado el presupuesto, hemos revertido en recorte de las ambulancias en nuestro medio rural que vuelve a tener servicio las 24 horas los siete días de la semana y hemos pagado la carrera profesional", ha expuesto Jesús Fuertes.

Además, el diputado 'popular' ha señalado que el Gobierno de Aragón está abordando el problema de la falta de profesionales y ha recordado la Orden del Departamento de Sanidad destinada a fidelizar el talento. "No podemos formar médicos y que luego se vayan, tenemos que incentivar para fidelizar ese talento", ha afirmado.

"Se está trabajando para garantizar el personal médico y de enfermería en los centros de salud de difícil cobertura; en próximos días la gerencia de Atención Primaria va a desarrollar las mesas técnicas con los sindicatos para el proyecto de Atención Continuada; y las medidas implantadas van dando ya sus frutos, como podemos ver en los Centros de Salud del Arrabal y Parque Goya donde se están reduciendo las listas de espera", ha comentado.

Por otro lado, ha subrayado que el trabajo "en todas las vertientes" del Ejecutivo aragonés, también en la formativa, permitirá cursar el grado completo de Medicina en Huesca y también se destinarán 16 millones de euros para la rehabilitación de las facultades de Medicina de Zaragoza y Huesca.