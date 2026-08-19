Las Fuerzas de Seguridad del Estado decomisaron 3,8 toneladas de hachís en Aragón en 2025

ZARAGOZA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Seguridad del Estado decomisaron 3,8 toneladas de hachís en Aragón durante 2025, un 172,99% más que el año anterior, según recoge el Ministerio del Interior en su Estadística Anual sobre Drogas 2025, elaborada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.

Además, en la Comunidad Autónoma, la Policía incautó 433 kilos de marihuana, 32.997 plantas de cannabis, 192 kilos de cocaína, 1.55 unidades de éxtasis, 2 kilogramos de cristal, 8 kilos de sulfato de anfetamina , 590 unidades de anfetamina y 390 unidades de metanfetamina.

A lo largo de 2025, las Fuerzas de Seguridad interpusieron 18.866 denuncias por tráfico de drogas, un 4,86% menos que el año anterior, y detuvieron por este motivo a 566 personas, un 15,40% menos que en 2024.

En el conjunto de España, las Fuerzas de Seguridad del Estado decomisaron 370 toneladas de cocaína, hachís, heroína y marihuana en 2025.

El informe suma la aprehensión de 370 toneladas de las principales sustancias, 875.000 plantas de cannabis, 658.000 pastillas de éxtasis y cantidades menores de otras drogas.

El informe del CITCO revela una caída del 37 por ciento en las incautaciones de cocaína, donde la presión policial ha golpeado con fuerza a las redes de narcotráfico a gran escala, especialmente en las rutas marítimas desde el Atlántico.

Este esfuerzo de inteligencia, cooperación policial y prevención ha dado sus frutos con importantes operaciones sobre buques mercantes, lanchas rápidas y contenedores en los puertos españoles. No en vano, España es una referencia internacional en la lucha contra el narcotráfico y se ha convertido en el primer muro de contención de Europa.

Por otra parte, el hachís lidera el ranking de drogas incautadas con 257 toneladas, según la Estadística Anual sobre Drogas 2025 aportada por el CITCO. La cifra supone un aumento de 29 por ciento en respecto a 2024, pero se mantiene en la franja más baja de la serie histórica, lejos de los registros de 2023 --357 toneladas--, 2022 --318 toneladas-- o 2021 --672 toneladas--.

El CITCO ha constatado el efecto de la presión policial sobre las entradas de hachís, donde las mafias han alternado los tradicionales desembarcos a pie de playa con el uso de camiones y otros vehículos, acechados por la amenaza de los controles en el litoral.

En este sentido, el Ministerio del Interior ha impulsado en los últimos años medidas de enorme calado para frenar estos tráficos ilícitos como la prohibición de las narcolanchas en 2018 o la penalización del 'petaqueo', introducida en el Código Penal a partir del pasado mes de abril.

OTRAS DROGAS

Del mismo modo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen abiertas líneas de investigación frente a la aparición de nuevas tendencias en el mercado clandestino.

El CITCO anota un aumento en las incautaciones de óxido nitroso, tusi --mezcla de ketamina y MDMA--, ketamina o ciertos opioides, aunque el volumen de decomisos sigue siendo bajo en términos globales.

No obstante, las autoridades siguen de cerca la penetración de estos estupefacientes, especialmente entre la población más joven. Esta tendencia es común a otros países europeos.

Por regiones, Andalucía lidera el número de detenidos (5.267) por delitos contra la salud pública, seguida de la Comunidad de Madrid (5.238) y la Comunidad Valenciana (3.968). No obstante, el informe del CITCO evidencia una reducción del número total de detenidos (-8,72 por ciento) en España en 2024.