Fundación Caja Rural de Aragón renueva su cátedra con la Universidad de Zaragoza

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, y la directora de la Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Prada. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DE ARAGÓN

ZARAGOZA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural de Aragón y la Universidad de Zaragoza han firmado la renovación de la Cátedra Fundación Caja Rural de Aragón, una colaboración que ambas entidades mantienen desde 2012 para impulsar la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento en áreas relacionadas con la agricultura, la ganadería y el medio rural.

El acuerdo ha sido firmado por la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea Bailo, y la directora de la Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Prada Navarro. La cátedra mantiene actividades como jornadas sobre desarrollo rural, apoyo a trabajos de investigación, colaboración con la Facultad de Veterinaria y organización de seminarios, visitas y programas formativos.

Una comisión mixta supervisará su funcionamiento y planificará las actuaciones de cada curso. "Esta renovación reafirma un trabajo continuado con la Universidad de Zaragoza para apoyar el desarrollo del medio rural y generar nuevas oportunidades para los jóvenes", ha señalado Laura Prada.

La renovación consolida más de una década de trabajo conjunto y se integra en un marco colaborativo más amplio que incluye las becas de idiomas CULM y oportunidades de prácticas para alumnado de la Universidad de Zaragoza promovidas por Caja Rural de Aragón.