Fundación Caja Rural de Aragón reparte 20.000 euros en ayudas a jóvenes deportistas.

ZARAGOZA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rural de Aragón ha otorgado 20 Becas Excelencia 2025, dotadas con 1.000 euros cada una, que reconocen el esfuerzo conjunto en el ámbito académico y deportivo de jóvenes estudiantes del territorio donde está presente la entidad.

La convocatoria recibió 137 solicitudes, con una participación mayoritaria de Zaragoza (95), seguida de Huesca (33), La Rioja (5) y Cataluña (4). Del total de candidaturas, 79 fueron femeninas y 58 masculinas, lo que refleja la creciente presencia femenina en el deporte de competición, han precisado desde Fundación Caja Rural de Aragón.

Los becados cursan estudios de ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio en el curso 2024/2025. La nota media académica de los seleccionados de esta edición se sitúa en 8,52, mientras que la mayoría son campeones estatales y varios han competido en pruebas internacionales.

Además, este año se han incorporado dos nuevas disciplinas: ciclocross e hípica en modalidad de volteo, ampliando el abanico deportivo que ya incluye natación, judo, atletismo, actividades subacuáticas, balonmano, montañismo, bádminton y patinaje, que ha vuelto a ser protagonista con varios representantes entre los premiados.

"Estas becas son un reconocimiento al compromiso y la constancia de quienes compaginan estudios y deporte al máximo nivel. Ellos son el futuro del deporte nacional y representan los valores que queremos impulsar desde la Fundación", ha afirmado el director general de Caja Rural de Aragón y presidente de su Fundación, Luis Ignacio Lucas.