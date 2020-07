Fundación CIRCE y empresa BeyondTech impulsan una herramienta para prevenir brotes de la COVID-19 en el ámbito laboral

ZARAGOZA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CIRCE y la empresa aragonesa BeyondTech han suscrito este jueves, 2 de julio, un convenio de colaboración para el impulso de una herramienta destinada a la prevención de brotes de coronavirus en entornos laborales. Ambas entidades llevan varias semanas trabajando en un modelo y podría estar en el mercado en cuatro o seis semanas.

Así lo han explicado el director gerente del CIRCE, Andrés Llombart, y el gerente de BeyondTech, Gabriel César, quienes han estado acompañados por la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón, Maru Díaz, y la directora de Gestión de la Innovación de CIRCE, Elena Calvo.

La consejera Maru Díaz ha manifestado que la vuelva al trabajo tras el confinamiento por la pandemia del coronavirus "está siendo compleja" y es un "reto" desde el ámbito de la Salud Pública y de las garantías para los trabajadores para evitar los rebrotes de la COVID-19.

"Hay que activar la economía de manera segura", ha esgrimido, al tiempo que propiciar una economía "basada en el conocimiento, que piense en las personas".

Asimismo, se ha felicitado por esta nueva herramienta, denominada SafeBack2Work, sea fruto de una alianza entre la Fundación CIRCE y una empresa aragonesa, para remarcar su interés en mejorar la capacidad de transferencia del conocimiento del ecosistema científico aragonés a la sociedad con el objetivo de "tener influencia en la vida de la gente".

SEGURIDAD

El director gerente del CIRCE, Andrés Llombart, ha abundado en el propósito de "apoyar la vuelva al trabajo de forma segura" a causa de la pandemia del coronavirus, finalidad con la que se ha desarrollado este software "para evitar la aparición de brotes en las empresas".

Según ha dicho, su impulso se ha apoyado en sus valores de "calidad, agilidad, compromiso, responsabilidad y sinergias", así como el impulso a la innovación, al trabajo colaborativo, junto con su vocación a la "sostenibilidad económica, social y ambiental". A su entender, el proyecto reúne todas estas características.

En este sentido, la directora de Gestión de la Innovación de CIRCE, Elena Calvo, ha precisado que con este producto se han salido de su ámbito de trabajo habitual, para aclarar que ha surgido a raíz del interés de la fundación en propiciar una vuelta a sus oficinas "de manera segura", lugar donde trabajan unas 200 personas.

Ha añadido que han identificado, más allá de las medidas generales recomendadas por las autoridades sanitarias, situaciones específicas dentro de las empresas que pueden ocasionar contagios y a las personas que pueden ser transmisoras de la COVID-19 en mayor proporción que otras.

Para eso, se han tenido en cuenta las relaciones entre los trabajadores, los espacios y proyectos donde actúan, horarios, turnos y modo de transporte "para identificar los puntos críticos" y las personas más contagiadoras, ha relatado Calvo, para reconocer que el riesgo cero no existe.

EFECTIVIDAD

La directora de Gestión de la Innovación de CIRCE ha precisado que tras elaborar la herramienta, la han puesto en marcha en sus propias instalaciones, han comprobado su "efectividad" y, después, han buscado una empresa especializada en prevención de riesgos laborales e innovadora para ponerla en el mercado, encontrado a BeyondTech como socio, con quien han trabajado de forma proactiva.

El gerente de BeyondTech, Gabriel César, ha aclarado que el nombre de su compañía quiere decir "más allá de la tecnología", para añadir su interés por cuidar a las personas. Según ha apuntado, el 25 por ciento de los contagios de la COVID-19 se producen en el ámbito laboral y por eso ha subrayado el interés de poder llegar a todas las empresas con estas herramientas.

Según ha contado, con ella se analiza cómo funciona cada empresa, cómo se mueven los trabajadores dentro de ella y en sus relaciones laborales externas, permitiendo, mediante bases de datos y su interrelación, crear mapas que muestran las posibilidades de contagio y también hacer simulaciones virtuales sobre los efectos de la introducción de cambios organizativos y de movimientos para aminorar los contagios.

Por ejemplo, se puede detectar qué zonas requieren una mayor desinfección, cómo mejorar la organización de los turnos, en qué proyectos conviene hacer reuniones virtuales o en qué grupos podría tener un mayor efecto el teletrabajo.

Ha aclarado que no se utiliza la geolocalización, ni el control de accesos, aunque no ha descartado hacerlo más adelante. Ha añadido que las empresas no deben descargarse ninguna app, ni otro tipo de soporte, sino que el acceso se realizará a través de una web con usuario y contraseña.

FUTUROS USOS

Gabriel César ha manifestado que esta herramienta se ha diseñado en exclusiva para prevenir la COVID-19, pero ha mostrado su interés por ahondar en el futuro en otros ámbitos de la prevención de riesgos biológicos o de otro tipo a través de diferentes versiones de este producto.

La Fundación CIRCE es un centro de investigación, del que es patrono el Gobierno de Aragón a través de la dirección general de Innovación e Investigación del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, cuyo objetivo es crear, desarrollar y transferir soluciones innovadoras y conocimiento científico-técnico al sector empresarial.

Por su parte, Beyondtech es una empresa cien por cien aragonesa, que nace con la idea de servir de unión entre los mundos de la tecnología y la gestión de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales de las empresas.

Tras la firma del acuerdo, la consejera de Ciencia, que ha estado acompañada por el director de Innovación e Investigación, Enrique Navarro, ha visitado los laboratorios del CIRCE de sistemas electrónicos, redes y medioambiente y ha podido conversar con los investigadores acerca de las líneas de estudio que están desarrollando actualmente.