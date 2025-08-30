Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) traslada su pésame por el fallecimento de su cofundador José Luis Batalla

ZARAGOZA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las entidades sociales han perdido a uno de sus referentes. Este sábado ha muerto José Luis Batalla, uno de los fundadores de la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), entidad de la que fue vicepresidente y patrono emérito, además de haber asumido durante su trayectoria la dirección de Cáritas Diocesana de Zaragoza y haber participado en la creación de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, de la que fue secretario.

Nacido en 1933, Batalla, registrador de la propiedad de profesión, dedicó buena parte de su vida --más de 40 años-- a las causas solidarias y fue un pionero del compromiso y la acción ambiental. Desde ECODES lo definen como "un gran profesional y una gran persona; comprometido con el devenir de su sociedad, un hombre decente y bueno".

Su ejemplo, aseguran, fue "una fuente continua de inspiración debido --especialmente-- a su insistencia en fundir dos causas: la del compromiso ambiental y la de la solidaridad con los más vulnerables, con los excluidos. Su aliento y propuestas están detrás de las acciones de ECODES para poner de manifiesto la relevancia de las migraciones climáticas, de la pobreza energética o del empleo verde para realizar una transición justa, entre otras".

Recuerdan su "participación militante" en la Iniciativa Social de Mediación, que contribuyó significativamente a "resolver graves conflictos hidráulicos enquistados en Aragón como Santaliestra, Torre del Compte y Biscarrués".

Además, ensalzan a Batalla por haber sido "un hombre de esperanza", una manera de ser que contagió a ECODES la haber hecho de su carácter propositivo una de sus señas de identidad.

Fue, además, cofundador y presidente del Consejo de Administración de el periódico El Día de Aragón; candidato a la alcaldía de Zaragoza en las primeras elecciones locales de la democracia en 1979, encabezando la Candidatura Ciudadana Independiente; y miembro de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil.

Apuntan su "apoyo discreto" a muchas organizaciones sociales de Zaragoza y de Aragón. Una ayuda que le valió en 2018 el I premio FAS a la Trayectoria Solidaria concedido por la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) que agrupa a la mayoría de oenegés de cooperación internacional para el desarrollo.

"Desde ECODES sentimos profunda e intensamente su muerte y queremos manifestar, en primer lugar, nuestras condolencias a Pilar, su maravillosa esposa, así como a toda su larga y buena familia", trasladan desde la organización en un comunicado.