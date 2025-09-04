Archivo - Fundación Endesa lanza la XI edición de Retotech para jóvenes de España y Portugal. - CARLOS HOYS - Archivo

ZARAGOZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Endesa abre la convocatoria para la XI edición de RetoTech, el proyecto educativo de referencia en innovación y tecnología que busca acercar y promover el emprendimiento tecnológico y el estudio de carreras STEM --enseñanzas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas-- entre los estudiantes de Primaria y Secundaria, fomentando el emprendimiento tecnológico y el trabajo en equipo desde edades tempranas.

Con este proyecto, Fundación Endesa refuerza su compromiso con una educación innovadora y de calidad, preparando a las nuevas generaciones para afrontar los retos de un futuro en el que sostenibilidad y tecnología serán ejes fundamentales. Desde su lanzamiento en 2016, RetoTech se ha consolidado como una iniciativa educativa de referencia en España y Portugal.

En sus once años de trayectoria, ha involucrado a más de 1.400 centros educativos, 60.000 alumnos y 5.000 profesores. Más allá de las cifras, el programa ha contribuido a integrar la robótica, la programación y la innovación tecnológica en el aula, fomentando un aprendizaje práctico y conectado con la realidad del alumnado. En las siete ediciones celebradas en Aragón han participado 132 centros, 5.440 alumnos y 475 profesores.

El proyecto educativo, que se lleva a cabo en colaboración con BQ Educación y con las consejerías de Educación de las comunidades autónomas participantes, invita a los centros escolares de Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Extremadura, Islas Baleares y Madrid, y, así como los de Lisboa, en Portugal, a desarrollar proyectos tecnológicos basados en programación, robótica e impresión 3D, aplicados a la resolución de necesidades reales de su entorno.

Cada año, los participantes trabajan en el diseño de proyectos innovadores orientados a dar respuesta a necesidades reales de su entorno, que posteriormente son presentados en un festival de carácter autonómico.

Para ello, los centros participantes recibirán kits tecnológicos que les permitirán empezar a trabajar en sus propuestas, y los docentes participantes contarán con formación semipresencial en las áreas clave del programa: emprendimiento tecnológico, robótica y programación.

17 PREMIOS A LOS PROYECTOS MÁS INNOVADORES

Fundación Endesa otorgará un total de 17 premios a los mejores proyectos desarrollados en esta edición, que se presentarán en los ocho festivales autonómicos que tendrán lugar al finalizar el curso escolar 2025-2026.

Tres de ellos serán los Premios Fundación Endesa, de carácter nacional, que incluirán licencias de acceso a itinerarios digitales Bitbloq.

Además, se entregarán 14 Premios Profesor en el ámbito autonómico, dos por cada comunidad participante, que consistirán en una impresora 3D y formación especializada en diseño e impresión 3D. En la evaluación de las propuestas se valorará su originalidad y creatividad, la aplicabilidad práctica a una necesidad real, la competencia técnica del trabajo y la dimensión estética y artística del proyecto.

INSCRIPCIONES

Los centros educativos interesados podrán presentar su candidatura hasta el próximo 6 de octubre a través de la página web de Fundación Endesa, donde también se publicará el listado de los colegios seleccionados el día 13 de octubre.

Cada centro deberá completar el formulario de inscripción y adjuntar un vídeo, de un máximo de cinco minutos, en el que docentes y alumnos expongan su motivación para participar y expliquen cómo planean aplicar la innovación y la creatividad en el aula para dar solución a un reto real.

X EDICIÓN, UN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN

La X Edición de RetoTech concluyó el pasado mes de julio con la celebración, por primera vez, de una Gran Final en Madrid con motivo del décimo aniversario del programa.

En ella, los centros ganadores de los festivales autonómicos de Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Extremadura, Islas Baleares y Madrid, presentaron sus proyectos ante un jurado experto que reconoció la creatividad, el talento y el compromiso de alumnos y docentes con la tecnología como motor de transformación educativa y social.

En total, participaron más de 12.000 estudiantes y profesores de 285 centros educativos y se entregaron 17 galardones, entre ellos tres Premios Fundación Endesa a nivel nacional y 14 Premios Profesor en los festivales regionales.