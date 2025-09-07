Fundación hiberus y Fundación Ibercaja lanzan el Visionarios TIC para inspirar vocaciones tecnológicas entre jóvenes

Participantes en la pasada edición del concurso nacional Visionarios TIC de Fundación hiberus y Fundación Ibercaja. - HIBERUS

ZARAGOZA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación hiberus y Fundación Ibercaja ponen en marcha la VII edición del concurso nacional Visionarios TIC, dentro del programa #TICVOLUCIÓN, con el objetivo de despertar el interés por la tecnología entre los adolescentes y mostrarles de forma práctica las oportunidades que ofrecen las profesiones digitales.

El certamen, que se ha consolidado como un referente nacional en la promoción de las vocaciones STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), invita a los y las estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria a trabajar en equipo para desarrollar proyectos innovadores que exploren cómo la transformación digital cambia el mundo laboral y qué profesiones marcarán el futuro.

"Queremos que los y las jóvenes comprendan que la tecnología no solo está presente ahora en su día a día, también se convertirá en el motor de su futuro profesional.

Visionarios TIC es una puerta de entrada a reflexionar cómo la tecnología está al servicio de los profesionales y una forma de descubrir el enorme talento que hay en nuestras aulas", destaca Sandra Parrilla Castellanos, directora de Fundación hiberus.

Por su parte, Mayte Santos Martínez, jefa del Área de Desarrollo Profesional de Fundación Ibercaja, subraya que la educación tecnológica "es clave para que los estudiantes se conviertan en los profesionales que la sociedad necesitará mañana.

A través de este concurso acercamos la innovación a los colegios y generamos experiencias que dejan huella en su aprendizaje." Inscripciones y fases El concurso está abierto a centros educativos públicos, privados y concertados de todo el territorio español.

Los equipos deberán estar formados por un mínimo de 3 y un máximo de 5 estudiantes matriculados en el curso 2025-2026. La inscripción estará abierta desde el 4 de septiembre hasta el 28 de noviembre de 2025.

El concurso se desarrollará en varias fases. La primera será la inscripción de los equipos, que ya está abierta y finaliza el próximo 28 de noviembre. A continuación, los participantes deberán desarrollar un proyecto grupal sobre el tema 'La evolución de las profesiones en la era digital y las profesiones tecnológicas del futuro'.

Los trabajos podrán presentarse hasta el 13 de febrero de 2026 y se evaluarán en función de su originalidad, creatividad y calidad de los contenidos. Los 10 equipos finalistas serán anunciados a partir del 20 de febrero de 2026.

Estos equipos tendrán la oportunidad de visitar las oficinas de hiberus en Zaragoza durante los meses de marzo y abril, donde conocerán de primera mano cómo trabaja una compañía especializada en servicios tecnológicos.

Durante la visita, los estudiantes podrán explorar áreas como el desarrollo de aplicaciones móviles, creación de comercios electrónicos o experiencia de usuario, entre otras.

Finalmente, a finales de abril de 2026, los equipos finalistas defenderán sus proyectos en una ceremonia de entrega de premios que se celebrará en las instalaciones de Fundación Ibercaja en Zaragoza, donde un jurado seleccionará a los tres equipos ganadores. En caso de ser necesario, esta presentación se realizará de forma virtual. Toda la información está disponible en: 'fundacionibercaja.es/actividades/concursos-y-certamenes/visionarios-tic-vii-edicion'.

UN CONCURSO CON IMPACTO SOCIAL

Desde su creación en 2019, Visionarios TIC ha contado con la participación de más de 7.000 estudiantes y docentes, convirtiéndose en una plataforma de inspiración, aprendizaje y motivación para acercar la tecnología a las aulas.

Este concurso forma parte de #TICVOLUCIÓN, un programa impulsado por Fundación hiberus y Fundación Ibercaja que engloba actividades formativas, talleres, eventos inspiracionales con un triple propósito, despertar vocaciones tecnológicas, mejorar la empleabilidad y fomentar la innovación en la sociedad.