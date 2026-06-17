Fundación Ibercaja abre este jueves el congreso internacional 'El mundo que viene'

ZARAGOZA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja celebrará el congreso internacional 'El mundo que viene' los días 18 y 19 de junio en el Palacio de Congresos de Zaragoza, que reunirá a una veintena de líderes internacionales, entre ellos premios Nobel, exjefes de Estado y de Gobierno, responsables de organismos internacionales y destacados referentes de la ciencia, la tecnología, la economía, la cultura y la salud.

El encuentro, concebido para impulsar el conocimiento, la reflexión y el diálogo como herramientas al servicio del progreso social, tiene como objetivo generar debate en torno a los principales desafíos que marcarán el futuro de nuestras sociedades. Se encuadra en la celebración del 150 aniversario de Fundación Ibercaja y refuerza su vocación de poner este tipo de espacios de reflexión al servicio de la sociedad.

El congreso ha registrado una excelente acogida y ha completado ya su aforo, lo que pone de manifiesto el gran interés que ha despertado esta iniciativa entre la ciudadanía.

La primera jornada pondrá el foco en comprender el mundo que viene desde el contexto global, el legado y los grandes vectores de transformación que marcarán el futuro.

Tras el discurso inaugural del presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, intervendrá el primer ministro de Portugal (2002-2004) y presidente de la Comisión Europea (2004-2014), José Manuel Durão Barroso; Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (2019-2024); el presidente de México (2006-2012), Felipe Calderón; el primer ministro de Corea del Sur (2009-2010) y presidente de Korea Institute for Shared Growth, Un-Chan Chung; y los premios Nobel de la Paz Mohan Munasinghe (2007) y Tawakkol Karman (2011), entre otros.

La jornada del viernes 19 de junio se centrará en la oportunidad del futuro, en los grandes retos que definirán el mañana y en las decisiones que debemos tomar hoy como sociedad. Explorar las oportunidades del futuro desde la educación, el talento, la inclusión, la salud y el bienestar.

En esta sesión se contará también con la participación de David Chipperfield, arquitecto y Premio Pritzker (2023); el pintor y escultor Antonio López; el Premio Nobel de Economía (2010) Christopher Pissarides: el presidente de Ibercaja Banco, Francisco Serrano, y el abogado del Estado, académico de la Real de Jurisprudencia y Legislación de España, Manuel Pizarro.