Fundación Ibercaja celebra la noche en blanco con propuestas musicales y culturales en sus diferentes espacios

ZARAGOZA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja se suma un año más a la velada cultural del año. La Noche en Blanco se celebra a nivel mundial desde que surgió en París en el año 2002 con el objetivo de acercar el arte, la cultura y la música a la sociedad de una forma y en un horario diferente. En esta ocasión, tres espacios de la entidad en Zaragoza, Patio de la Infanta, Espacio Joven y Mobility City formarán parte de esta celebración el próximo sábado 27 de junio.

Acercarse a la apasionante historia que esconde la joya renacentista del Patio de la Infanta, así como sus curiosidades a lo largo de los siglos es uno de los planes que propone Fundación Ibercaja para esta noche a través de dos visitas teatralizadas con concierto de órgano, a las 19.00 y a las 20.00 horas. Las entradas se podrán recoger ese mismo día a partir de las 17.00 horas, hasta completar aforo.

Para esta velada, también se podrá conocer de una forma diferente la exposición 'Goya. Interludio', con una visita guiada a cargo del mismísimo Francisco de Goya y su nuera, Gumersinda, quienes acercarán a los visitantes a algunos de los secretos, pasiones y anécdotas del pintor. La entrada para esta actividad, que cuenta con un pase a las 21 horas, es libre hasta completar aforo.

Además de las visitas teatralizadas, el Patio de la Infanta será el escenario para el cuentacuentos 'Los cuentos de Sabina: Mitología y fantasía en la Noche en Blanco', que tendrá lugar a las 18.00 horas. Las entradas podrán recogerse a partir de las 17.00 horas en el mismo Patio de la Infanta.

El Espacio Joven de Fundación Ibercaja se suma igualmente a la Noche en Blanco con la propuesta titulada 'Preguntas para habitar el mundo', resultado final de 'Conecta Cultura', un programa impulsado por Fundación Ibercaja y AD HOC Gestión Cultural para acompañar a jóvenes creadores en el desarrollo de proyectos culturales propios.

Entre las 18.00 y las 22.00 horas, el espacio se transformará en un lugar de creación, encuentro y participación donde el público podrá descubrir once propuestas que abordan temáticas muy diversas a través de formatos como la performance, la fotografía, la pintura, la moda, el audiovisual, la literatura, la creación sonora o la participación ciudadana.

Las personas que acudan a Espacio Joven Fundación Ibercaja durante la Noche en Blanco podrán disfrutar igualmente del arte urbano de Boa Mistura con su exposición temporal 'Fragmentos'.

Por cuarto año consecutivo, Mobility City celebrará también la Noche en Blanco con apertura de sus puertas hasta medianoche, para que los visitantes puedan disfrutar de todas las experiencias y exposiciones, 'Mercedes Benz Motorsport. El espíritu de las Flechas de plata' y 'Reinas del desierto', en un horario diferente.

Además, todos los que vayan al Puente Zaha Hadid podrán disfrutar de un espectáculo de música que amenizará la velada con la actuación de Inés y David Angulo, de 20.30 a 22.00 horas y la participación de Algodón Sugar Fest, con una máquina de algodón de azúcar de variossabores y una impresora de obleas comestibles. La entrada al espacio será gratuita de 20.00 a 23.00 horas, previa reserva a través del siguiente enlace: Compra de entradas | Fundación Ibercaja.

Con estas propuestas, Fundación Ibercaja invita a la ciudadanía a disfrutar del arte, la cultura y la historia de una manera diferente en tres entornos únicos, en la noche más cultural del año.