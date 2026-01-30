Fundación Ibercaja y Cepyme Aragón ayudan a los jóvenes a descubrir su vocación profesional a través de 'Orienta'. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja y CEPYME Aragón continúan su colaboración un año más para facilitar a los jóvenes estudiantes el acceso a la información y orientación académica y profesional a través de su plataforma 'Orienta'.

Se trata de un servicio online de asesoramiento que desde 2012 suma cerca de 800.000 usuarios, entre los que se encuentran jóvenes, padres y docentes.

El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, y la presidenta de CEPYME Aragón, María Jesús Lorente, han renovado su colaboración con el objetivo de seguir con el impulso de esta plataforma, a la que accedieron cerca de 30.000 personas en 2025.

El servicio digital 'Orienta' comenzó en 2012 como un recurso de orientación académica y profesional con el fin de apoyar la toma de decisión sobre su futuro profesional y con ello mejorar e incrementar la inserción social y laboral de los jóvenes.

Del mismo modo, se dispone como una herramienta útil a la hora de ayudarles en la elección de sus itinerarios de formación. Los principales destinatarios de la plataforma son los jóvenes que inician su etapa académica postobligatoria, eligiendo una opción formativa y profesional, pero igualmente la web es utilizada por los padres y también por los docentes, con más de 500 recursos a su disposición; de hecho, este año el grupo de edad que más ha navegado es el comprendido entre 45-54 años, seguido de los jóvenes de 15-24 años.

INFORMACIÓN SOBRE TODAS LAS OPCIONES ACADÉMICAS EN ESPAÑA

La plataforma cuenta con una gran cantidad de información detallada sobre las diferentes titulaciones de Grado universitario y Formación Profesional (Grado Medio y Superior), Enseñanzas de Régimen Especial de artes plásticas, deportes, idiomas, música y danza, los distintos cuerpos de Seguridad y otros documentos específicos sobre las diferentes opciones educativas en las distintas comunidades autónomas.

Desde 2025, también se ofrece un servicio de entrevistas de orientación dirigido a los jóvenes estudiantes y sus familias, en las han participado 872 personas a lo largo del primer año de esta propuesta.

A través de estos encuentros, y de manera personalizada, una experta orientadora facilita consejos e información, basándose en las preferencias, capacidades, intereses y posibilidades de cada persona.

Un año más, se ha desarrollado el ciclo de conferencias de orientación académica 'El futuro en tus manos', dirigido a escolares y sus familias en el centro Fundación Ibercaja Actur, se ha ampliado la oferta de actividades dirigidas a este público y a los centros escolares ofertando en Espacio Joven de Fundación Ibercaja y en el Patio de la Infanta charlas para grupos de 4º de ESO, Formación Profesional y Bachillerato para dar a conocer las opciones formativas que les ofrece el sistema universitario, la Formación Profesional, las enseñanzas artísticas y las profesiones STEAM.

Además, y como parte de esta colaboración, se participó en el Congreso 'The Wave' que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Zaragoza con la organización de dos charlas centradas en el desarrollo de perfiles tecnológicos, así como en la Feria Orienta.