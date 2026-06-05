Fundación Ibercaja continúa al lado de las entidades sociales zaragozanas en el año de su 150 aniversario

Velada organizada por Fundación Ibercaja con las entidades sociales zaragozanas en el Palacio de Larrinaga. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha celebrado una velada social en el Palacio Larrinaga, en la que han dado cita los representantes de 153 entidades zaragozanas. Este encuentro está enmarcado en su 150 aniversario, con el objetivo de visibilizar la labor, muchas veces silenciosa, que llevan a cabo todas las personas que forman parte de las entidades sociales, quienes, a través de su trabajo, luchan cada día por ofrecer una igualdad de oportunidades en la sociedad.

El evento ha contado con la presencia del director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, la jefa de Acción Social, Inés González, y los representantes de 153 entidades sociales zaragozanas a quienes se les entregó un reconocimiento por su encomiable labor.

Además de esta velada, desde Fundación Ibercaja impulsan este año la XXI edición de su convocatoria nacional de ayudas sociales, además de la destinada a la infancia, con las que se apoyará a 618 iniciativas de toda España, para llegar a cerca de 100.000 personas.

Estas ayudas tienen por objeto apoyar proyectos dirigidos a la inserción laboral e integración social de colectivos en situación o riesgo de exclusión social; o dependencia social; iniciativas de orientación y formación destinadas a implementar alternativas innovadoras que afronten el fracaso escolar, con el objeto de tener una educación de calidad, así como aquellos destinados a cubrir necesidades básicas de personas en situación de exclusión.

También respalda todo tipo de acciones, actividades, talleres o programas orientados a fomentar el crecimiento personal, el apoyo a los mayores y otros colectivos sociales vulnerables.

Desde la primera edición de esta convocatoria, Fundación Ibercaja ha trabajado junto a 5.224 entidades sociales. Una cifra que refleja una trayectoria compartida de confianza, compromiso y trabajo conjunto.

El compromiso con las personas y su desarrollo conforman la razón de ser de Fundación Ibercaja. Tras 150 años, la base sobre la que se construye toda su labor es la misma que en su origen en 1876: la acción social.

Desde hace siglo y medio, en la entidad trabajan con el propósito de estar al lado de las personas, especialmente de quienes más lo necesitan, contribuyendo a construir una sociedad más justa y solidaria, más inclusiva y con igualdad de oportunidades para todos.