Archivo - Los interesados ya pueden presentar propuestas tanto individuales como colectivas hasta el próximo 31 de enero de 2027. - CHUS MARCHADOR - Archivo

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja impulsa por cuarto año consecutivo la convocatoria 'Espacio Joven para el Desarrollo Artístico', dirigida a jóvenes artistas nacidos o residentes en Aragón, entre 18 y 34 años, con el objetivo de fomentar e impulsar sus carreras profesionales.

Esta cuarta edición, que incluye la entrega de premios con una dotación económica para los artistas seleccionados, comprende nuevamente dos modalidades: la posibilidad de desarrollar y exhibir sus creaciones en una exposición en la zona expositiva del Espacio Joven, y, por otra parte, la ilustración del muro denominado 'Community Wall', que puede contemplarse desde la calle Fernando el Católico.

Los interesados ya pueden participar en una o en las dos categorías y presentar propuestas tanto individuales como colectivas hasta el próximo 31 de enero de 2027 a través de la página web de la entidad.

La convocatoria 'Espacio Joven para el Desarrollo Artístico' ha contado con 128 participantes en sus tres primeras ediciones, de los cuales, 22 han expuesto su obra en el espacio de Fundación Ibercaja donde ha habido 11 propuestas para el Community Wall. Además, a lo largo de 2026, más de 7.000 personas visitaron las diferentes muestras.

UN ESPACIO PARA EXPOSICIONES DE ARTISTAS EMERGENTES

Los seleccionados en la presente edición podrán exhibir su obra en el centro de Fundación Ibercaja a lo largo del año 2027 y 2028, un escaparate privilegiado para mostrar sus creaciones y abrirse camino en el panorama artístico actual. Una apuesta más de la entidad, en el año de su 150 aniversario, por apoyar el arte, la cultura y los jóvenes creadores, con el compromiso de difundir y promocionar el arte más actual a través de todos sus medios para darlo a conocer y acercarlo al público.

El tema para concurrir a la convocatoria en sus dos modalidades es libre. Para las propuestas referidas al 'Espacio expositivo' la técnica empleada también es libre mientras que para la ilustración del 'Community Wall' la técnica será pintura mural. En este caso, los participantes presentarán una propuesta para exhibir en esta pared del Espacio Joven de Fundación Ibercaja.

SOLICITUDES

Los solicitantes, residentes o con domicilio social en Aragón, podrán presentar una propuesta en cada modalidad hasta el 31 de enero de 2027 a las 12:00 horas. El primer paso es inscribirse en la convocatoria cumplimentando un formulario con sus datos, a través de la web de Fundación Ibercaja: IV Convocatoria Espacio Joven Fundación Ibercaja para el Desarrollo Artístico 2026 | Fundación Ibercaja.

Tras ser verificado, el Espacio Joven de Fundación Ibercaja se pondrá en contacto con los participantes, a través de correo electrónico, solicitando el envío de un dossier en formato PDF que incluya: currículum artístico, la propuesta expositiva/mural completa, con fotografías/imágenes en color, así como cuanta información y datos técnicos se requieran para una buena comprensión de la propuesta.

Entre estas propuestas presentadas en formato digital, el jurado seleccionará aquellas que podrán ser expuestas en el Espacio Joven de Fundación Ibercaja. La selección se realizará antes del 26 de febrero de 2027.

Por último, Fundación Ibercaja publicará la resolución de esta convocatoria antes del 12 de marzo de 2027 en su página web www.fundacionibercaja.es y comunicará el resultado a cada uno de los artistas que hayan presentado sus propuestas, tanto si han sido seleccionados como si no, a través del correo electrónico indicado en la solicitud.