Fundación Ibercaja da paso al 2026 con una agenda cargada de actos "de primer nivel" y la celebración de sus 150 años

Fundación Ibercaja celebrará 150 años en 2026. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja concluye el 2025 con más de 3.000 actividades que han llegado a más de 1.300.000 personas y afronta el 2026 con múltiples iniciativas, eventos y nuevas propuestas "de primer nivel", entre las que su 150 aniversario será la más especial.

Tal y como han avanzado este jueves el presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, y el director general, José Luis Rodrigo, este jueves en un evento de la entidad, "uno de los grandes acontecimientos de este próximo año será la apertura del Museo Goya tras las obras que se están realizando para su ampliación y modernización".

La gran exposición 'Solo Goya. El arte de ver', comisariada por Estrella de Diego y Luis Fernández Galiano, reunirá piezas que provienen de colecciones de todo el mundo --Museo del Prado, National Gallery o la Hispanic Society-- y dará paso a este nuevo espacio que traspasará las fronteras de Zaragoza y Aragón.

Entre las novedades, se ampliarán las salas de exposiciones temporales y se crearán zonas de experiencias virtuales, así como una sala inmersiva para disfrutar de la obra del aragonés más universal a través de la última tecnología, con el propósito de acercar la cultura a todos los públicos.

Colección Fundación Ibercaja-Museo Camón Aznar es el museo con más obra pictórica expuesta de Francisco de Goya y el único en el mundo que muestra de forma permanente, todas las series de los grabados realizados entre los años 1778 y 1825. Cuenta también con 500 obras, con una gran colección del siglo XVIII y con obra muy interesante anterior y posterior a Goya.

150 ANIVERSARIO

Junto con este gran hito, como parte del 150 aniversario, una efeméride que contempla más de 163 actividades, Fundación Ibercaja coorganizará junto al Ayuntamiento de Huesca, el Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona, que pasará por la capital altoaragonesa entre el 23 y el 27 de febrero.

Otra cita importante será un gran congreso, 'El mundo que viene', en el mes de junio, que contará con referentes a nivel nacional e internacional, entre ellos expresidentes de países americanos, asiáticos y europeos, además de ganadores de Premio Nobel, en el que se tratarán aspectos sobre el futuro en los campos de actuación de Fundación Ibercaja, como son la acción social, la educación, la cultura o el desarrollo del territorio.

Además, se incrementarán las ayudas sociales a través de las diferentes convocatorias que Fundación Ibercaja lanza cada año a nivel nacional.

Por otra parte, se pondrá en marcha la primera convocatoria de ayudas a la innovación educativa, de carácter nacional. A través de esta nueva iniciativa, se busca poner en valor la labor del docente y su experiencia pedagógica, la aplicación de prácticas significativas en el aula, así como la capacidad de innovación.

Los centros de Fundación Ibercaja en Zaragoza, Huesca, Teruel, Logroño, Guadalajara y Madrid serán igualmente los escenarios donde llevarán a cabo actividades culturales de primer nivel, exposiciones y grandes conciertos. Igualmente, se continuará impulsando el talento con el Premio de Pintura Joven, que ya es un referente nacional, y se seguirá fomentando la educación financiera con importantes jornadas.

En cuanto a Mobility City, ubicado en el Pabellón Puente de la Expo, obra de Zaha Hadid, albergará en este 2026 una exposición en colaboración el Museo Mercedes-Benz de Stuttgard que será un "hito", ha adelantado José Luis Rodrigo.

Estas novedades seguirán destacando la aportación de Fundación Ibercaja al territorio a lo largo de estos 150 años, sumando a su vez experiencias, reflexiones y opiniones de voces autorizadas a nivel mundial de destacados profesionales en las distintas disciplinas. Todo ello con el objetivo de contribuir a una sociedad más equilibrada, más justa y con un futuro mejor para todos.