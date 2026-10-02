Fundación Ibercaja estrena 'Sinfonía Goya' en Zaragoza, una obra "inédita" que reivindica el legado del genio aragonés

Amado Franco, presidente de Fundación Ibercaja; Sabina Puértolas, soprano; Joan Valent, compositor; Grzegorz Nowak, director, y José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha estrenado este viernes, 2 de octubre, en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, la 'Sinfonía Goya', una creación "inédita" y la primera obra sinfónica dedicada a Francisco de Goya y Lucientes.

El estreno de esta composición supone uno de los momentos más destacados de la celebración del 150 aniversario de la entidad y un hito cultural que refuerza el compromiso de Fundación Ibercaja con la difusión del legado del artista aragonés más universal.

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho; el director general de Cultura, Pedro Olloqui; la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna; el presidente y el director general de Fundación Ibercaja, Amado Franco y José Luis Rodrigo, respectivamente; el presidente de Ibercaja Banco, Francisco Serrano; y el compositor de la pieza, Joan Valent, han estado entre las autoridades asistentes a esta cita cultural.

La cita ha congregado a centenares de asistentes y ha completado el aforo de la Sala Mozart, reflejando la gran expectación generada por una propuesta artística única que une música, arte, patrimonio y creación contemporánea en torno a la figura de Goya.

COMPOSICIÓN DE JOAN VALENT Y BAJO LA DIRECCIÓN DE GRZEGORZ NOWAK

Encargada por Fundación Ibercaja al compositor Joan Valent, la Sinfonía Goya trasciende la propia conmemoración del 150 aniversario para convertirse en uno de sus legados culturales más significativos.

La obra, que se ha representado por primera vez en Zaragoza, ha sido interpretada por la Orquesta Clásica Santa Cecilia y bajo la dirección de Grzegorz Nowak, director de la Royal Philharmonic Orchestra de Londres, con la participación de la soprano Sabina Puértolas.

La 'Sinfonía Goya' se adentra en la visión que el artista ofreció en sus diferentes etapas, con las tensiones, contrastes y emociones. Supone una relectura contemporánea a este recorrido, más allá de una ilustración o un acompañamiento literal a su obra pictórica.

Está estructurada en cuatro movimientos con una duración de 47 minutos: I. Tinnitus / Los Caprichos / Saturno, II. Regreso a la Luz / Lo Femenino, III. La Lechera de Burdeos, y IV. Los Desastres de la Guerra. El recorrido musical abarca desde la crítica social presente en sus grabados hasta la oscuridad más radical de su última etapa, pasando por la intimidad, la belleza y la tragedia histórica que caracterizó a algunas de sus estampas.

La partitura, que contiene 1.045 compases, 75.861 notas, 15.014 silencios y requiere un total de 110 músicos sobre el escenario para su interpretación, está inspirada en el universo del artista aragonés.

Así, la 'Sinfonía Goya' es capaz de dialogar con uno de los grandes artistas universales de la historia, que supo anticiparse a la modernidad. Se trata de una propuesta que no busca trasladar literalmente su pintura a la melodía, sino abrir un espacio de interpretación en el que música y arte visual se encuentran. .

EL 5 DE OCTUBRE EN MADRID

Tras esta interpretación en primicia en Zaragoza, la siguiente cita es el próximo lunes, 5 de octubre, en el Auditorio Nacional de Madrid. A partir del día 6, la 'Sinfonía Goya', se lanzará a través del sello discográfico Subterfuge Classics y podrá escucharse en Spotify, Apple Music, Amazon y YouTube.

Con la 'Sinfonía Goya', Fundación Ibercaja incorpora al patrimonio cultural una creación inédita y permanente que proyecta la figura universal del artista aragonés hacia el futuro. Un homenaje concebido no solo para celebrar un aniversario, sino para permanecer como testimonio del compromiso de la entidad con el arte, la cultura y la puesta en valor del legado de Francisco de Goya.