Fundación Ibercaja lanza una campaña solidaria para apoyar a las víctimas de los terremotos en Venezuela

LA GUAIRA, June 29, 2026 -- A rescuer stands on the rubble of a collapsed building in Caraballeda, La Guaira state, Venezuela, June 28, 2026. Venezuelan National Assembly President Jorge Rodriguez said Sunday that the death toll from two powerful earthqu - STR / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto

ZARAGOZA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha impulsado una campaña solidaria, a través de Comité de Emergencia, para apoyar a las víctimas de los devastadores terremotos registrados en el norte de Venezuela el pasado miércoles, que arrojan un balance provisional de 1.450 muertos y 3.150 heridos.

Las ONG que forman parte del Comité ya están actuando sobre el terreno para atender las necesidades más urgentes como ofrecer refugio para familias afectadas, facilitar acceso a agua potable y alimentos, así como atención sanitaria y apoyo psicológico, ha informado Fundación Ibercaja.

Venezuela vivió el pasado miércoles una de sus mayores catástrofes debido a dos fuertes seísmos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte-centro del país, dejando miles de fallecidos, heridos y desaparecidos entre los escombros. Actualmente, Unicef estima 1,8 millones de personas con necesidad de asistencia humanitaria, incluidos 680.000 niños y niñas.

En las primeras horas tras una emergencia como esta, la rapidez de la ayuda es clave para salvar vidas, proporcionar refugio y garantizar acceso a agua y atención médica.

Fundación Ibercaja ha realizado una aportación de 10.000 euros de manera equitativa. Asimismo, todas las personas y entidades que deseen colaborar con esta campaña solidaria pueden hacerlo a través de 'BIZUM', con el código '05404', o realizando una transferencia al número de cuenta: 'ES5520850103960333179067'.

La información de la campaña puede consultarse en la plataforma "Juntos Hacemos Más" de Fundación Ibercaja. Con esta iniciativa, la entidad impulsa nuevamente una campaña de ayuda como ya sucedió durante la pandemia de la Covid, en favor de los afectados por la guerra de Ucrania y por los terremotos de Turquía y Siria y Marruecos y Libia, además de la Dana de Valencia.