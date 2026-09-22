Fundación Ibercaja lanza la XXVII edición del concurso nacional 'Reporteros en la red'

Sede de la Fundación Ibercaja en Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja convoca, en el año de su 150 aniversario, la XXVII edición del certamen 'Reporteros en la Red', dirigido al alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos hasta 20 años.

El objetivo de este programa es complementar su educación a través del uso de las herramientas tecnológicas y digitales, incentivar la labor de investigación, fomentar el aprendizaje colaborativo y el trabajo por proyectos, desarrollar competencias de comunicación escrita y audiovisual e impulsar el uso responsable de internet, así como promover el interés por la ciencia, la educación financiera y la movilidad, ha informado Fundación Ibercaja,

Los centros escolares interesados en participar pueden inscribirse hasta el 11 de enero de 2027 y consultar las bases a través de la página web de la entidad.

El certamen forma parte del compromiso de Fundación Ibercaja con la educación de las futuras generaciones, siendo inclusiva, equitativa y de calidad y promoviendo oportunidades de aprendizaje para todos los alumnos.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA, MOVILIDAD Y EDUCACIÓN FINANCIERA

Los trabajos, coordinados por un docente, pueden presentarse en dos modalidades: artículo de texto o vídeo, y dentro de una de las tres áreas temáticas propuestas: ciencia y tecnología, movilidad, y educación financiera. El plazo de presentación de las diferentes propuestas finalizará el día 11 de enero de 2027.

En el área de Ciencia-tecnología, el contenido de los trabajos presentados deberá estar relacionado con el pensamiento científico y tecnológico, abordando contenidos vinculados a la física, química, biología, geología, matemáticas, tecnología e innovación, así como aspectos relacionados con la sostenibilidad en sus dimensiones económica, social y medioambiental.

Los trabajos que se presenten para el área Movilidad versarán sobre la movilidad del futuro: inteligente, conectada y sostenible, desarrollando temáticas como la descarbonización, la electrificación del transporte, los sistemas digitales de gestión de la movilidad, los modelos colaborativos de transporte y la movilidad autónoma.

Por último, el contenido de las propuestas para el área de Educación Financiera deberá abordar conocimientos, comportamientos y valores que contribuyan a una mejor toma de decisiones económicas y financieras en la vida cotidiana.

También podrán tratar temas relacionados con actualidad económica, sistema financiero, fiscalidad, seguros, consumo responsable, finanzas sostenibles y emprendimiento.

MÁS DE 570 PARTICIPANTES A NIVEL NACIONAL

En la edición del año 2026 de Reporteros en la Red, participaron un total de 570 alumnos de toda España, pertenecientes a 49 centros educativos.

Todos los ganadores en cada categoría y modalidad obtuvieron un premio económico y un diploma acreditativo.