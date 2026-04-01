Fundación Ibercaja presenta una propuesta dirigida a jóvenes artistas de toda España

Archivo - Sede central de Ibercaja en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Visibilizar el talento joven es el primer paso para impulsarlo. Bajo esta premisa y con sus centros culturales como escenario, Fundación Ibercaja lanza en el año de su 150 aniversario, una nueva propuesta denominada 'Trae tu talento'.

Se trata de una iniciativa que busca atraer a jóvenes de todo el país hasta sus espacios de Zaragoza --Actur y Espacio Joven--, Huesca, Teruel, Guadalajara y Logroño, con el objetivo de que encuentren en estos centros el lugar idóneo para desarrollar su potencial artístico a través de actuaciones de diversa índole.

El único requisito para formar parte de 'TTT' es ser un joven creativo entre 18 y 35 años que busque desarrollar su potencial. Los participantes pueden ser de cualquier punto de la geografía española, simplemente tienen que elegir un centro de la entidad como su lugar de actuación.

Fundación Ibercaja plantea esta propuesta de una forma amplia, englobando diferentes disciplinas como la danza, la música, el arte, la magia o el humor.

El objetivo es ser un punto de encuentro para bandas, bailarines, artistas jóvenes en general, donde puedan realizar actuaciones breves --de hasta 20 minutos-- para mostrar sus diferentes propuestas artísticas.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN

El proceso comienza con una inscripción en la página web de Fundación Ibercaja 'https://www.fundacionibercaja.es/trae-tu-talento/', donde hasta el 30 abril deberán registrarse, expondrán su propuesta y elegirán el centro en el que quieren participar.

Desde allí, se podrán en contacto con ellos para solicitar sus datos personales y biografía individual o grupal, fotografía, carta de presentación, cuenta de Instagram y un enlace a YouTube donde pueda verse al menos una actuación ante público. Una vez recibidas las diferentes solicitudes, una comisión interna junto con profesionales de los diferentes ámbitos elegirá a los jóvenes que realizarán sus actuaciones en cada uno de los espacios de Fundación Ibercaja, entre los meses de mayo y junio.

Entre todos los seleccionados a nivel nacional, a través de votaciones online y junto con el jurado del certamen, se elegirán 5 finalistas quienes participarán en una gala donde saldrá el ganador de esta primera edición que recibirá un premio en metálico y la posibilidad de actuar en la gala final de la próxima convocatoria.

Para ello, se llevará a cabo una votación del público que se sumará al veredicto del jurado profesional. El propósito de este proyecto es conectar al público joven con los diferentes espacios de Fundación Ibercaja, para, además de ser un altavoz y escenario de su talento, transmitirles que los centros de la entidad son un lugar donde pueden crecer, aprender y desarrollarse personal y profesionalmente.

Como parte de su compromiso con la igualdad de oportunidades y el apoyo al talento emergente, a través de esta iniciativa, Fundación Ibercaja pretende generar un entorno que favorezca el intercambio de ideas, la diversidad cultural y la participación de la juventud en la esfera cultural, descubriendo así nuevas voces y talentos.

Fundación Ibercaja es una entidad privada sin ánimo de lucro procedente de la transformación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Ibercaja, cuyos fines institucionales son la creación, realización y fomento de obras sociales y culturales, impulsando el desarrollo de las personas y la mejora del territorio, a través de una adecuada gestión de su participación en Ibercaja Banco.

En Fundación Ibercaja se impulsa la innovación en programas y actividades, dando respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad dentro de su ámbito de actuación con cuatro valores como pilares fundamentales: compromiso, transparencia, profesionalidad y dinamismo.