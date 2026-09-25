ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja refuerza este otoño su apuesta por el conocimiento con la programación del Patio de la Infanta, un espacio ya consolidado por su programación, que este otoño vuelve tras el periodo estival con tres potentes ciclos de conferencias que comienzan este lunes y se extenderán hasta enero de 2027: 'Expediciones que cambiaron el mundo', 'El poder de la información' y 'Fracturas globales'.

Desde el papel de los medios de comunicación en los conflictos contemporáneos hasta los desafíos geopolíticos que afrontan Europa y España o las grandes expediciones que contribuyeron a transformar nuestra visión del mundo, los ciclos abordarán diferentes perspectivas para comprender mejor la realidad.

Todas las conferencias se celebrarán en el Patio de la Infanta con entrada libre, previa inscripción a través de la web de Fundación Ibercaja.

El programa que se desarrolla esta próxima semana, de lunes a jueves, se centra en los medios de comunicación en los conflictos actuales, el poder que tiene la información y su influencia en las operaciones militares.

Organizado en colaboración con la cátedra Miguel de Cervantes de la Academia General Militar, contará con cuatro conferencias. La primera de ellas con Antonio Pampliega, el periodista de guerra que estuvo secuestrado por Al Qaeda durante 10 meses, quien se centrará en la cobertura mediática en los conflictos contemporáneos, del papel que desempeñan los periodistas en las guerras y de los riesgos que corren para poder contar el sufrimiento de los civiles.

El programa continuará con el presidente de Radix Intelligentia, José Sanmartín, para abordar el poder de la propaganda en los tiempos actuales de conflicto y su repercusión en la opinión pública.

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA OTAN

Las operaciones de información y la comunicación estratégica en la OTAN, UE y España centrarán la ponencia ofrecida por los tenientes coroneles Tomás Quecedo Estébanez y Antonio Álvarez Zamorano. El último encuentro incidirá en el impacto de las tecnologías digitales y las redes sociales en el desarrollo de los conflictos y contará con la participación de Sandra Bardón, ingeniera en telecomunicaciones, especialista en ciberseguridad y 'hacker'.

Los desafíos estructurales que caracterizan la actualidad, así como el papel de España y Europa ante ellos serán los elementos centrales del ciclo que comienza el 30 de septiembre y se extenderá hasta el 2 de diciembre.

Temas como la fractura geopolítica que existe ante el cambio climático y sus riesgos, la relación entre tecnología y geopolítica, la desinformación que impera en la actualidad, el futuro más inmediato de Europa en cuanto al proceso de integración y la inmigración en España. Este ciclo, organizado en colaboración con El Real Instituto Elcano contará con la participación de la doctora Lara Lázaro y los investigadores Darío García de Viedma, Ángel Badillo e Ignacio Molina, para cada uno de los diferentes encuentros.

El tercer ciclo que se desarrollará en el Patio de la Infanta ofrecerá un viaje a través de las grandes expediciones españolas a lo largo de la historia, en colaboración con la Sociedad Geográfica Española. Comenzará el 27 de octubre con 'Dar la vuelta al mundo: de Magallanes a las circunnavegaciones modernas', en la que el investigador Juan Pimentel recorrerá estos viajes que ayudarán a entender el mundo, desde la primera iniciada por Magallanes y culminada por Elcano hasta las posteriores circunnavegaciones modernas.

La siguiente expedición a la que se aludirá será la de Alejandro Malaspina y José de Bustamante, quienes emprendieron una de las mayores expediciones científicas de la Ilustración europea. Esta ponencia será ofrecida por la catedrática Lola Higuera el día 23 de noviembre.

El siguiente tema será la expedición de Mutis y Blamis, destacada por llevar la ciencia y la salud a diferentes partes del mundo. Esta conferencia será el 16 de diciembre, impartida por la profesora de investigación María Teresa Tellería.

El ciclo tendrá como invitado para poner el broche final al periodista de TVE Sebastián Álvaro, director durante décadas del programa 'Al filo de lo imposible' quien se sumergirá en la historia de algunas de las exploraciones más extremas hasta los confines del Planeta, el día 25 de enero de 2027.

Con esta programación, Fundación Ibercaja reafirma su compromiso con la divulgación y el acceso al conocimiento, consolidando el Patio de la Infanta como un espacio de encuentro abierto a toda la ciudadanía, donde la reflexión, el análisis y el diálogo contribuyen a comprender mejor la realidad y los desafíos de nuestro tiempo.

Además, realza la colaboración que Fundación Ibercaja mantiene con instituciones de referencia en el ámbito académico, cultural y divulgativo como el Real Instituto Elcano, la Academia General Militar y la Sociedad Geográfica Española.