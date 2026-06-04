Fundación Ibercaja renueva su colaboración con el Plan de Empleo de Cruz Roja en Aragón

El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, y la presidenta del Comité Autonómico de Cruz Roja en Aragón, Pilar Cintora. - CRUZ ROJA.

ZARAGOZA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en Aragón y Fundación Ibercaja han renovado este jueves su convenio de colaboración, que permite desarrollar actividades clave para mejorar la empleabilidad y facilitar el acceso al mercado laboral en igualdad de oportunidades dentro del Plan de Empleo de la entidad social.

El programa está dirigido a personas con dificultades de acceso al empleo por diferentes circunstancias, como niveles formativos medios o bajos, trayectorias laborales intermitentes o situaciones de exclusión social.

La presidenta del Comité Autonómico de Cruz Roja en Aragón, Pilar Cintora, ha destacado la importancia del empleo para la autonomía y dignidad de las personas, así como el respaldo que supone la colaboración con Fundación Ibercaja.

Por su parte, el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha subrayado la importancia de impulsar la empleabilidad para construir una sociedad más equitativa. "El compromiso de nuestra entidad se mantiene intacto desde hace 150 años: ayudar a las personas y trabajar para lograr una igualdad de oportunidades, y esta renovación de nuestra colaboración con Cruz Roja es una firme muestra de ello".

El alcance del programa en su última edición refleja su impacto: más de 4.500 personas atendidas, 506 empresas colaboradoras, 920 personas insertadas laboralmente y 1.387 contratos generados.

El próximo 9 de junio, Mobility City acogerá una nueva edición, la tercera, de la Feria de Empleo, que reunirá a más de 1.200 personas y 65 empresas, ofreciendo procesos de selección en directo.