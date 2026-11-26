Fundación Ibercaja ha celebrado hoy en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta el encuentro 'Docentes que inspiran. Docentes que comparten'. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha celebrado este jueves en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta el encuentro 'Docentes que inspiran. Docentes que comparten', una iniciativa que ha reunido a los cinco docentes galardonados en la primera edición de Docentes Referentes junto a profesores, alumnado de grado y máster de educación y responsables educativos de la ciudad con el objetivo de compartir experiencias, generar espacios de encuentro y trasladar el apoyo de la comunidad educativa nacional al profesorado ceutí.

La jornada ha contado con la participación del delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina; la consejera de Educación, Cultura y Juventud de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Pilar Orozco; el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo; y la decana de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, María José Aznar.

El encuentro se enmarca en el programa nacional Docentes Referentes, impulsado por Fundación Ibercaja y presidido por S.A.R. la Infanta Sofía, que busca identificar, visibilizar y acompañar a docentes cuyas trayectorias constituyen un ejemplo de innovación, compromiso y excelencia educativa.

Los cinco ganadores nacionales de la primera edición de Docentes Referentes, Cristian Ruiz Reinales, reconocido por su liderazgo educativo; Belén María Mesas Sánchez, por su trabajo en sostenibilidad; Clement Córdoba Vila, por su contribución a la educación inclusiva; Diego Olivar Aldudo, por su labor en educación integral para la salud; y Mercedes Carpintero, por su trayectoria en investigación educativa y transferencia del conocimiento, han compartido con los docentes ceutíes proyectos, metodologías y experiencias desarrolladas en sus centros educativos, mostrando cómo la innovación puede convertirse en una herramienta eficaz para mejorar el bienestar y el aprendizaje del alumnado.

Asimismo, la jornada ha incluido un diálogo abierto entre los docentes galardonados y representantes de distintos centros educativos de Ceuta, generando un espacio de reflexión e intercambio sobre algunos de los principales desafíos que afronta actualmente la educación, entre ellos la atención a la diversidad, el bienestar emocional, la innovación metodológica y el acompañamiento al alumnado. En esta conversación han participado representantes del CEIP Vicente Aleixandre, el Centro Integrado de Formación Profesional y el CEIP Ciudad de Ceuta.

CONTINUIDAD DEL ENCUENTRO

La jornada ha servido también para presentar 'Docentes que comparten', una iniciativa con la que Fundación Ibercaja dará continuidad al trabajo iniciado en Ceuta mediante diferentes recursos y actividades online dirigidos específicamente al profesorado de la ciudad.

Como parte de esta propuesta, los participantes han recibido acceso a la comunidad virtual 'Docentes Referentes en Ceuta', un espacio concebido para favorecer el intercambio de experiencias, recursos y buenas prácticas entre docentes, así como para acceder a acciones formativas impartidas por profesionales especializados en ámbitos como la educación integral para la salud y la atención a la diversidad.

Además, los integrantes de esta comunidad podrán utilizar la plataforma de orientación académica impulsada por Fundación Ibercaja, una herramienta que ofrece información actualizada sobre itinerarios educativos, Formación Profesional y acceso a la universidad, y que incluye atención personalizada para docentes, centros educativos y familias.

DOCENTES REFERENTES

Docentes Referentes Docentes Referentes es un programa de ámbito nacional impulsado por Fundación Ibercaja y dirigido a docentes de cualquier etapa educativa. La iniciativa, que cuenta con la Presidencia de Honor de S.A.R. la Infanta Sofía, reconoce trayectorias docentes inspiradoras y promueve la creación de una comunidad profesional basada en la colaboración, el intercambio de conocimiento y la transformación educativa.