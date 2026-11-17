Entrevista a Pedro Rújula en la Biblioteca del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. - CAMINO IVARS

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cineasta aragonés Gaizka Urresti continúa el rodaje de 'Goya Zuloaga. El vínculo del carácter', un largometraje documental que reconstruye la conexión artística, histórica y personal entre Francisco de Goya (1746-1828) e Ignacio Zuloaga (1870-1945), cuya admiración por el pintor aragonés le llevó a implicarse en la recuperación de su figura y su memoria.

La película recorre distintos escenarios vinculados a la trayectoria de ambos artistas en Aragón, Madrid, País Vasco y Burdeos, y combina entrevistas con especialistas, localizaciones históricas y secuencias de ficción.

Entre los episodios que aborda figuran el viaje de Zuloaga a Fuendetodos, su participación en la recuperación de la casa natal de Goya y los últimos años del pintor aragonés en Burdeos, así como el misterio de la desaparición de su cráneo, descubierto cuando se intentó recuperar sus restos para trasladarlos a España.

Urresti ha revelado que llevaba tiempo planteándose acercarse a la figura de Goya, aunque le imponía respeto la dimensión del personaje y la cantidad de trabajos realizados sobre él. "Me preguntaba qué podía aportar de nuevo, cómo encontrar una mirada original", ha recordado.

La idea tomó forma en 2022, durante una visita a la exposición 'Zuloaga, Goya y Aragón: la fuerza del carácter', celebrada en la Lonja de Zaragoza. "Allí descubrí los sorprendentes vínculos que unían a ambos pintores y comprendí que, a través de la fascinación de Zuloaga por Goya, podía encontrar una forma diferente y muy personal de acercarme a su figura", ha relatado.

ARAGÓN, ESCENARIO FUNDAMENTAL DEL RODAJE

Una parte importante de la película se ha rodado en Aragón, especialmente en Fuendetodos, localidad natal de Goya, donde se han grabado también las primeras secuencias de ficción. El recorrido incluye la Cartuja de Aula Dei, vinculada a una etapa relevante de la producción artística del pintor, el Museo Goya, el Museo Provincial y el Palacio de la Aljafería, con la exposición 'Del Museo al Palacio'.

En Madrid, el equipo ha trabajado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en la ermita de San Antonio de la Florida, que alberga las pinturas murales de Goya y donde se encuentra su sepultura. El documental se desplaza también hasta Burdeos, donde el artista pasó sus últimos años, y distintos puntos del País Vasco relacionados con la historia familiar de ambos creadores.

Urresti ha encontrado otra conexión entre los pintores en sus raíces familiares, que se remontan a las localidades guipuzcoanas de Zerain y Zegama, situadas a poco más de dos kilómetros entre sí. "Al parecer compartieron el mismo paisaje y una forma de vida similar. Incluso, por la cercanía entre sus caseríos, pudieron llegar a conocerse", ha reflexionado el cineasta, que ha relacionado este hallazgo con su propia trayectoria, como vasco afincado en Aragón.

La producción cuenta con la participación de más de una veintena de especialistas y personalidades del mundo del arte y la cultura. Entre ellos figuran la artista Lita Cabellut, Guillermo Juberías, Antonio Rivera Blanco, Berna González Harbour, María Santos-Sainz, Concha Lomba y Agustín Sánchez Vidal.

Sus intervenciones abordan la historia del arte, el coleccionismo, la conservación del patrimonio y la influencia de Goya en la creación contemporánea.

'Goya Zuloaga. El vínculo del carácter' es una producción de Urresti Producciones y Un Hombre Sin Más A.I.E., con la colaboración de Aragón TV y ayudas del Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.

'FORQUÉ, EL OFICIO DE HACER CINE', NOMINADO

El rodaje coincide con el anuncio de la nominación de 'Forqué, el oficio de hacer cine', documental codirigido por Urresti y Rafa Maluenda, a los Premios Forqué en la categoría de mejor largometraje documental. La producción figura entre las cuatro candidatas y optará al galardón en la ceremonia prevista para el 19 de diciembre en IFEMA Palacio Municipal de Madrid.

Urresti ha reconocido que sería un homenaje especial que la película sobre José María Forqué obtuviera el premio. "Sería un bonito homenaje que un documental sobre su vida y obra ganara este premio", ha afirmado.