Una gala de campeones de la joya, música y cine, en los actos de 'Aragón, tierra de cultura' este fin de semana

Jaca albergará la gala de campeones de jota con Roberto Ciria y la Compañía Artística Osca. - D.CLAVERÍA

ZARAGOZA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una gala de campeones de jota en Jaca, un concierto en Cetina y la gala del MovieCamp Sos'26 en Sos del Rey Católico protagonizan los actos de este fin de semana de la programación 'Aragón, tierra de cultura'. Las Direcciones Generales de Cultura y Patrimonio Cultural y de Turismo del Gobierno de Aragón promueven este proyecto que ofrece actuaciones de artistas aragoneses en lugares emblemáticos de la comunidad, con acceso gratuito.

Este viernes, 24 de julio, a las 19.30 horas en la plaza Ripa de Jaca tendrá lugar la gala de campeones de jota con Roberto Ciria y la Compañía Artística Osca. La compañía bailará jotas como el Bolero de Zaragoza, las jotas de Tardienta, de Huesca, de Salillas y Gigantes y Cabezudos.

En el repertorio de canto, el público disfrutará con 'Que quisiera yo tener', 'Ay de Fuentes', 'La quiero a más no poder', 'Ay madre que tiene la jota', 'Rosa de invierno', 'No debe escucharle nadie', 'Una pasión más devota', 'De Jaca por Hecho a Ansó', 'La magallonera', 'Al son de una jota brava', 'Las palomas de la lonja', 'Al Royo del Arrabal', 'Águilas de Aragón', 'El Guitarrico', 'Mesonera de Aragón', 'Soy de Aragón', 'Amor baturro' y 'S'ha feito de nuey'.

Coordinado por Roberto Ciria y la Compañía Artística Osca, y presentada por Mercedes Budios, cantarán en la gala Roberto Ciria, Óscar Badías, Lorena Palacio, Inés Martínez y Mercedes Budios; mientras que el cuerpo de baile estará integrado por Adrián Tomás y Esther Gimeno, Alejandro Alonso y Lorena Vicioso y Guillermo Val y Cristina Herrero, y como músicos actuarán Rafael Casanova, Lalo Pardo y Miguel Ángel Cruz.

La Compañía Artística Osca nace en noviembre de 2011, bajo la dirección del cantador y profesor Roberto Ciria Castán, con la idea principal de exhibir, difundir, renovar e innovar el folklore aragonés en todas sus facetas. Un total de 25 profesores y siete premios extraordinarios del Certamen Oficial de Jota colaboran, entre otros, en la compañía.

CONCIERTO EN CETINA

Por otra parte, el patio de las escuelas de Cetina acogerá este sábado, día 25, a las 22.00 horas, el concierto de Mariano Casanova y Malamergo. Mariano Casanova es un cantante, compositor y guitarrista de rock en español, conocido principalmente por haber sido el fundador y líder del grupo Distrito 14. Nacido en Zaragoza, en 1964, comenzó su carrera musical a una edad temprana. En 1976, formó su primer grupo de rock llamado Zen y, en 1982, fundó Distrito 14 junto a otros amigos.

La banda tuvo una trayectoria internacional durante más de dos décadas, grabando discos en varios países y colaborando con artistas como David Bowie y Sting. Aunque ha estado ausente de los escenarios durante 17 años, regresó a los conciertos en 2025, ofreciendo un repertorio íntimo y personal.

Malamergo es una palabra de origen visigodo que quiere decir "punto de encuentro". El grupo creado y formado por José Hernando, compositor y voz, y José María Marco, guitarrista, desarrolla músicas de diferentes estilos: baladas, pop, son cubano, y ha musicado a diferentes poetas de ámbito local y nacional.

MOVIECAMP EN SOS

Por último, este domingo, 26 de julio, en el Palacio Español del Niño de Sos del Rey Católico se celebrará la gala del campeonato de cine joven del certamen MovieCamp Sos'26. Más de 35 jóvenes participan desde el 16 de julio en la segunda edición de MovieCamp Sos, el campamento de cine joven que convierte este municipio zaragozano en un gran plató cinematográfico para jóvenes de entre 11 y 16 años.

Impulsado por Laura Contreras y Alberto Samitier, con el apoyo de la productora aragonesa Barbecho Productions, MovieCamp ofrece una experiencia inmersiva única en la que los participantes viven todas las fases de una producción audiovisual profesional: guion, dirección, interpretación, fotografía, sonido, arte, vestuario, maquillaje, producción y montaje.

MovieCamp Sos es una iniciativa pionera en la comunidad autónoma, que conecta juventud, cultura, educación y territorio, convirtiendo el cine en una herramienta de aprendizaje, desarrollo personal y transformación social. Durante once días, los jóvenes trabajan junto a profesionales en activo de la industria cinematográfica y desarrollan dos cortometrajes originales que se estrenarán en esta gala final este domingo, en un acto abierto a familias, vecinos y visitantes.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Caja Rural de Aragón, el Gobierno de Aragón, a través del programa 'Aragón, Tierra de Cultura', y Ayuntamiento de Sos del Rey Católico (desde la Fundación Manuela Pérez de Biel), así como con el apoyo de CPA Salduie, Aragón TV, Academia del Cine Aragonés, y el patrocinio de Fiestaprint e Iberitos.