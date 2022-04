Galáctica abrirá este verano como un "espacio único en Europa" para la divulgación y la práctica de la astronomía

El estudio de viabilidad del centro prevé 110.000 visitantes y una rentabilidad del 26,7% en los próximos cuatro años

Galáctica abrirá sus puertas este verano como un "espacio único en Europa" para la difusión y la práctica de la astronomía. El estudio de viabilidad sobre el centro de Arcos de las Salinas, que se ha presentado este jueves en la sede del Centro de Estudios de Física del Cosmos en Teruel, constata el potencial de las instalaciones para convertirse en "referente nacional e internacional en turismo astronómico" en una hoja de ruta marcada hasta 2026.

La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, y la directora general de Turismo del Gobierno de Aragón, Gloria Pérez, han dado a conocer las principales líneas del plan, antes de reunirse con el sector empresarial y turístico de la provincia, así como con representantes institucionales, para empezar a plantear acciones de promoción turística e impulsar nuevas infraestructuras que ayuden a explotar al máximo las oportunidades que brinda Galáctica al territorio.

El estudio subraya la singularidad del centro --al conjugar el carácter didáctico y científico por su vinculación al Observatorio Astrofísico de Javalambre y la existencia de telescopios profesionales para la observación-- y llama a explotar su ubicación, como "destino top" por la calidad de los cielos nocturnos y las certificaciones starlight, en un territorio con grandes recursos naturales, culturales y gastronómicos y empresas de referencia turística.

El objetivo es posicionar a Galáctica como un espacio con experiencias diferenciadoras y una oferta de productos y servicios diversa y adaptada a sus distintos públicos: turistas, escolares, aficionados a la astronomía, científicos y profesionales; y a todo lo que incorpora el centro: espacios interpretativos e interactivos, observación astronómica con una red de nueve cúpulas y tres telescopios profesionales, hosting, exposiciones, eventos astroturísticos.

Para ello, se plantea un plan estratégico con acciones a corto, medio y largo plazo, hasta 2026, fecha de consolidación en la que se estima que podrían haber pasado por el centro más de 110.000 visitantes. Con esa previsión, se calcula que las instalaciones serán rentables ya en su segundo año de explotación y que alcanzarán una rentabilidad del 26,70% al cuarto año.

Como público, inicialmente se nutriría fundamentalmente de turismo nacional --ya que un 50% de los viajeros de la comarca de Gúdar-Javalambre provienen de la Comunidad Valenciana, así como de Madrid, Barcelona y Zaragoza--, pero su oferta singular atraería también viajeros de Francia, Reino Unido, Alemania y Bélgica, así como aficionados a la astronomía y científicos de todo el mundo.

La consejera ha destacado el carácter diferenciador y la oferta única que supondrá Galáctica como espacio único en Europa. "Galáctica va a ser un centro de referencia a nival europeo, no hay ninguno en toda Europa que se homologue a lo que vamos a tener, y algo parecido lo tendríamos en Texas, Estados Unidos, no hay nada más". Por lo tanto, ha agregado "va a ser un referente en astroturismo, en divulgación de la astronomía con un producto altamente diferenciados, único en toda Europa y que nos va a permitir atraer no solo turismo nacional sino turismo internacional de referencia que busca estas experiencias".

Por su parte, la directora general ha destacado que Galáctica ayudará a desestacionalizar el turismo en Teruel y a combatir la despoblación. "Vamos a apostar por el astroturismo porque esta Comarca Gúdar-Javalambre tiene unos cielos muy limpios y nos puede ayudar a que aumenten las . Es un producto que está además destinado a todas las edades para un público en general y es compatible con otras actividades, y sabemos que es una actividad que podemos promocionar para desestacionalizar ese turismo de la trufa, de las pistas de esquí, va a revertir en el territorio y va a luchar y combatir contra la despoblación".

LOS PUNTOS FUERTES

En cuanto a puntos fuertes, el plan, que ha sido elaborado por la empresa especializada en creación de producto turístico y astroturismo, Sity Consultores, destaca la gran acogida que han tenido las actividades organizadas en Galáctica en los últimos veranos y el potencial que tiene para ofrecer productos científicos de calidad. Y apunta, como oportunidades, al creciente interés por el turismo sostenible y el astroturismo en todo el mundo y al creciente posicionamiento de Teruel como destino de referencia en esta materia.

Asimismo, identifica oportunidades de explotación astroturística mediante la creación de una cartera propia de productos experienciales y diferenciadores, poniendo en valor las infraestructuras y los medios técnicos de Galáctica, y creando sinergias con otros atractivos ya existentes en la provincia.

Así, por ejemplo, se proponen como producto propio varias líneas: Discover, con visitas guiadas a Galáctica y al Observatorio del Pico del Buitre, formación en astronomía y astrofotografía, Explore, con observaciones del cielo a simple vista y con telescopios y observación solar, así como hosting de telescopios o visita técnica guiada al OAJ); Feel and Enjoy para el público en general con eventos temáticos, entre los que encontrarían star party, trufa-star y conciertos o Investigate, dirigido a la comunidad educativa, con días o semanas temáticas de Galáctica, campamentos astronómicos; o para científicos, con eventos y proyectos de investigación). Tampoco se olvida el turismo de negocio, pensado para empresas o colectivos profesionales.

Como posibles productos conjuntos, se señala el potencial que tendrían paquetes junto a Aramón (Esquí y estrellas), con Dinópolis (Paleo-astronomía); o con la rica gastronomía turolense (Universo gastronómico: jamón y trufas). Y apunta a otras muchas sinergias, con el mudéjar de la provincia, los pueblos con encanto, los vestigios de la guerra civil, el Camino del Cid, los castillos, los balnearios, la escalada, el senderismo y la BTT, el turismo ecuestre o el birding.

Entre las muchas medidas que plantea el estudio, figura también la creación de una mesa de gestión público-privada de astroturismo a nivel regional; la puesta en marcha de programas de sensibilización para la protección del cielo; así como formación especializada y fomento del emprendimiento para profesionalizar el sector y ayudar a la creación de empresas. Todos estos temas se han abordado en la reunión con el sector, al que se han trasladado también las previsiones para la apertura de este verano.

Tal y como ha confirmado la consejera Díaz, la previsión es abrir del 1 de julio al 4 de septiembre, si no hay problemas derivados de la crisis de suministros, de forma gratuita y con una oferta parcial que incluirá el ámbito de la musealización, el dedicado a la importancia de un cielo de calidad para la observación del cosmos, la necesidad de preservarlo de la contaminación lumínica y en el valor del turismo astronómico; la tienda, el sistema solar a escala y el paralelo 40; y que permitirá usar los tres telescopios profesionales una oferta que se completará con un amplio programa de actividades, que sí serán de pago.

Además incluirá observaciones a simple vista, así como con telescopios e instrumentación; veladas galácticas, cursos de formación en astroturismo, fam trips para comunicadores, cursos de fotografía nocturna, astrocóctel, Perseidas en familia y otros eventos.