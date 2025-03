Galeano (PP) afirma que el PP quiere "dinamitar consensos en torno a la financiación autonómica"

ZARAGOZA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del grupo parlamentario socialista de las Cortes de Aragón Óscar Galeano ha afirmado este lunes que el PP pretende "dinamitar consensos en torno a la financiación autonómica" en la Comisión especial de estudio.

En rueda de prensa, el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista ha calificado de "inoportuna e improcedente" la reacción del PP, "intentando romper consensos tradicionales", y ha acusado a su portavoz, Fernando Ledesma, de "dinamitar el desarrollo de la Comisión de estudio de financiación autonómica, algo que ya nos temíamos porque siempre buscan enfrentamientos y moverse en el terreno de la crispación".

También ha afeado que el portavoz de esta formación haya pasado por encima a la diputada que preside la Comisión de estudio, Elena Allué, "precisamente para decidir torpedear su funcionamiento que, tras tres meses parada, curiosamente se reabre a capricho del PP".

Galeano ha explicado que la mayoría de portavoces se manifestaron en contra de su convocatoria y pidieron un aplazamiento. Sin embargo, "volvieron a convocarla contra el sentimiento general".

"No queremos injerencias por parte de aquellos que pretenden torpedearla", ha dicho Galeano. A su juicio, el PP hace todo lo posible "para salir a descalificar a nuestra secretaria general, Pilar Alegría, como lo hacen en cualquier encuentro parlamentario. Están nerviosos, no paran de tuitear y hacer ruedas de prensa y lo que subyace es que no quieren llegar a acuerdos, sino seguir con el ruido".

Por el contrario, Galeano ha asegurado que el PSOE sí quiere llegar a acuerdos "pero Ledesma ha roto hoy muchos puentes y formas de llevar a cabo determinadas actuaciones y creemos inadmisible que intenten torpedear esta comisión".

Por ello, ha exigido: "No nos utilicen y den explicaciones para reconducir esta situación". El portavoz socialista de Hacienda ha asegurado que la reacción del PP ha ido "por donde imaginábamos, sin importarle el interés general de los aragoneses".

"Nosotros vamos a continuar en nuestra actitud firma de búsqueda de consensos", ha añadido Óscar Galeano, rechazando "la utilización partidista de esta Comisión".