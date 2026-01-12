Garamendi: "La reforma de la financiación autonómica se debe decidir entre todos, no entre un partido y un gobierno"

1041789.1.260.149.20260112133243 El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, este lunes en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, considera que la reforma del modelo de la financiación autonómica debe ser el resultado de "un gran acuerdo nacional", que se decida "entre todos" a partir de un "debate de los ciudadanos", y no "entre un partido y un gobierno", y también se ha preguntado qué va a hacer el Estado si tiene que renunciar a 21.000 millones de euros cuando este año asume un gasto de 24.000 millones por el déficit de la seguridad social y debe incrementar la partida dedicada a Defensa.

Garamendi, que este lunes ha asistido en Zaragoza a la Asamblea General Extraordinaria de CEOE Aragón en la que Benito Tesier ha asumido la presidencia de la patronal aragonesa, ha apuntado que los empresarios han de estudiar primero el modelo presentado por la ministra María Jesús Montero de cara a la reunión del Comité Ejecutivo, todavía sin convocar, pero ha instado a alcanzar un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas: "Un pacto de Estado yo no lo entiendo entre un partido y un gobierno, yo lo entiendo entre las fuerzas políticas, entre las distintas autonomías".

Tras recordar que el artículo 14 de la Constitución garantiza la igualdad de los derechos de los españoles, y que el artículo 139 dice que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, ha defendido que la financiación autonómica "es un debate de los ciudadanos".

Un diálogo en el que Garamendi ha llamado a tener muy presente el coste que supone desviar a las comunidades autónomas esos 21.000 millones de euros que plantea la propuesta del Gobierno porque teme que obligue a subir los impuestos.

"Estamos hablando de que el Estado renuncie a 21.000 millones y estamos viendo por la geopolítica cómo vamos a tener que invertir mucho más en defensa. Pues si el Estado va a tener menos recursos, la pregunta es qué hay que hacer para gestionarlos mejor. ¿Va a haber que cobrar más impuestos, con lo que ya se cobran, con lo que significa?", se ha preguntado.

"E incluso la deuda sin esos ingresos, ha añadido, cuando una de las partes importantes de lo que es el pago de la deuda, la abona el Estado".

Reflexiones el presidente de CEOE considera que deben ponerse sobre la mesa de las comunidades autónomas y de todos los partidos políticos para un debate en el que la patronal ha asegurado que aportará sus ideas.

Garamendi se ha referido además al "momento complicado de incertidumbre geopolítica" que a su juicio se vive actualmente en la sociedad con una "radicalidad" en todas las formas, "muchas veces también en la política".

Frente a ello, ha abogado por la "moderación" por la que apuestan los empresarios: "Nos gusta la Constitución, nos gusta el Estado de Derecho, nos gusta que funcione, nos gusta la confianza, que significa la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria, la calidad de la norma. Y ahí es donde las empresas se sienten a gusto y donde siempre van a trabajar", ha apuntado.

Por ello, ha asegurado que CEOE trabajará siempre "con independencia, sentido de Estado y lealtad institucional", algo que, según ha lamentado, "a veces, sinceramente, echamos en falta.

Así, ha concluido que "falta más diálogo, más acuerdos generales, que en muchos casos vendrían mejor a este país".