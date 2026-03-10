Las gasolineras de Aragón reclaman "precios razonables" y rechazan la "doble imposición" fiscal a los carburantes

La presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón, Pilar Soto. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón, Pilar Soto, ha reclamado "precios razonables" de los carburantes y ha rechazado la "doble imposición" fiscal, manifestando su "preocupación" por la guerra de Irán y su repercusión en el mercado del crudo.

En declaraciones a Europa Press, Soto ha llamado la atención sobre "la incertidumbre en el sector debido a lo que está pasando en los mercados internacionales del crudo", señalando que "el mercado está muy preocupado" por la evolución de los precios por la guerra en Irán y la inestabilidad en Oriente Medio, confiando en no llegar a los dos euros el litro, el coste del carburante al inicio de la guerra de Ucrania.

Desde el inicio del conflicto en Irán "ha habido un incremente considerable en el precio de los carburantes", ha continuado Soto, aumentando 18 céntimos el coste del litro de gasolina y 34 el de diésel, mientras que el GLP depende del proveedor, al dispararse las cotizaciones internacionales: "Esperemos que se puedan frenar".

El de las gasolineras es un sector "de volumen", ha enfatizado Pilar Soto, para quien la subida de precios no beneficia "para nada" a las estaciones. En España hay unas 12.600 gasolineras, 400 en Aragón, y la mayoría son pymes y tienen "los mismos problemas que otros sectores", de forma que la subida de precios "desincentiva el consumo".

"Lo que nos interesa es poder tener unos precios razonables en surtidores para que esto anime al consumidor", ha comentado la presidenta de la asociación, matizando que el sector es "muy variado". "Hay que poner precios competitivos, que sean razonables, que no sean excesivamente altos", ha manifestado.

"Si la situación se complicara sería necesario poder liberar reservas para intentar contener los precios, pero siempre y cuando fuera estrictamente necesario. En España tenemos el sistema de reservas garantizado, por lo tanto es imposible que hubiera un desabastecimiento. Está garantizado el suministro del consumo interno en nuestro país".

MENOS IMPUESTOS

La asociación ha propuesto al Gobierno de España una reducción temporal de los impuestos que gravan los combustibles, bajando el IVA temporalmente del 21 al 10 por ciento, lo que abarataría los precios de forma automática 15 céntimos el litro y rebajar el 50 por ciento el impuesto especial de hidrocarburos de las gasolinas, que reduciría el coste 22 céntimos el litro.

"Tanto una alternativa como otra serían muy razonables y se podrían así contener el precio de los surtidores, que tanto afecta a particulares y empresas", ha considerado, subrayando que Portugal y ha reducido el impuesto de hidrocarburos, "con lo cual es totalmente viable", aunque requiere el permiso de la UE. Actualmente "hay una doble imposición" y, de hecho, la mitad del coste en los surtidores es de los impuestos.

"Al principios intentamos contener --los precios--, no subir inmediatamente, pero llega un punto en que cuanto los costes de aprovisionamiento son tan altos, si se mantienen en el tiempo, lamentablemente se tienen que traer a los surtidores". La media anual de ventas de las gasolineras en España es de un millón de litros, aunque las de las zonas rurales no suelen alcanzar los 500.000 litros.

España compra petróleo, sobre todo, a Estados Unidos, Brasil y Venezuela, una diversificación que garantiza que "siempre" haya abastecimiento. "El problema es que estamos en un sector muy global y el hecho de que se cerrara el Estrecho de Ormuz, habría menos producto en el mundo" y afectaría a los países que no compran crudo en Oriente Medio, de forma que "el conflicto está afectando a nivel mundial", también a España.

"Todo el mundo estamos esperando que la guerra termine y la situación de los mercados internacionales se estabilice", ha confiado, indicando que el barril de Brent llegó a estar a 119 dólares y después ha bajado a 89 al decir el presidente norteamericano, Donald Trump, que la guerra estaba prácticamente terminada y que va a quitar temporalmente las sanciones petroleras a Rusia.