GastroGarnacha alcanza su ecuador con gran participación y encara su último fin de semana con tapas y menús

Paletilla de ternasco con vino garnacha en un establecimiento de GastroGarnacha - HORECA

ZARAGOZA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

GastroGarnacha llega a su ecuador con un balance muy positivo y encara todavía un último fin de semana para disfrutar de las tapas y menús maridados con vinos de garnacha y Alimentos de Aragón.

La iniciativa, organizada por Horeca Restaurantes Zaragoza y provincia y la Asociación Profesional de Empresarios de Cafés, Bares y Similares de Zaragoza y provincia, se celebra hasta este domingo, 7 de junio, con la adhesión de casi 30 establecimientos de Zaragoza y su entorno.

La segunda edición de GastroGarnacha está registrando una alta participación de zaragozanos, visitantes y turistas, que durante estos primeros días han podido recorrer bares y restaurantes para descubrir nuevas propuestas gastronómicas en torno a la garnacha, la variedad más representativa del territorio aragonés.

La buena acogida confirma el interés creciente por una fórmula que combina gastronomía, vino, producto local y experiencia turística en los propios establecimientos hosteleros.

PRECIOS

Hasta el domingo, los participantes pueden seguir disfrutando de dos modalidades: tapa acompañada de una copa de garnacha por 5,50 euros y menús maridados con vinos de garnacha, con diferentes rangos de precio. Todas las propuestas tienen el vino como hilo conductor y están vinculadas a los Alimentos de Aragón, reforzando la alianza entre hostelería, bodegas, productores y territorio.

El presidente de Horeca Restaurantes Zaragoza y provincia, José María Lasheras, ha destacado que "GastroGarnacha está demostrando que la hostelería zaragozana tiene una enorme capacidad para convertir el producto aragonés en experiencia gastronómica". En este sentido, ha señalado que "la respuesta del público está siendo muy positiva, tanto entre los clientes habituales como entre quienes visitan Zaragoza estos días, y eso confirma que la garnacha puede ser una gran palanca de promoción para la ciudad y la provincia".

Lasheras ha subrayado además que esta iniciativa "permite mostrar la creatividad, el criterio y la calidad con la que trabajan los restaurantes de Zaragoza y provincia".

"Cada establecimiento está aportando su propia mirada, desde propuestas más tradicionales hasta elaboraciones más innovadoras, pero todas con un denominador común: poner en valor nuestros vinos, nuestros alimentos y nuestro talento culinario", ha añadido.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Cafés y Bares, José María Marteles, ha incidido en la capacidad de los bares para acercar la cultura del vino al público de una forma sencilla y accesible. "Una tapa y una copa de garnacha son una fórmula directa, popular y eficaz para descubrir nuevos vinos, apoyar el producto aragonés y dinamizar los establecimientos", ha afirmado.

GANAS

Marteles ha elogiado especialmente el ambiente generado durante los primeros días de GastroGarnacha. "Estamos viendo movimiento, curiosidad y ganas de participar. Vecinos, visitantes y turistas están entrando en los bares, preguntando por las propuestas y disfrutando de una iniciativa que encaja muy bien con la forma de vivir la hostelería en Zaragoza: cercana, compartida y pegada al territorio", ha señalado.

GastroGarnacha se integra en la programación de la Feria Internacional de la Garnacha, que se celebra desde el jueves 4 de junio hasta el 7 de junio en el Parque de Macanaz, y contribuye a extender el ambiente de esta cita a los establecimientos hosteleros.

De este modo, la celebración no se concentra únicamente en un espacio concreto, sino que se distribuye por la ciudad y la provincia a través de bares y restaurantes, que vuelven a ejercer como prescriptores naturales del producto aragonés.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Zaragoza y Zaragoza Turismo, y se enmarca en una estrategia de promoción del enoturismo y la gastronomía como motores de atracción turística, actividad económica y proyección de ciudad.

GastroGarnacha refuerza así el papel de la hostelería como aliada estratégica en la promoción del territorio y contribuye a consolidar Zaragoza como destino gastronómico y enoturístico.

Con un fin de semana todavía por delante, Horeca Restaurantes y Cafés y Bares animan a zaragozanos y visitantes a participar en esta iniciativa y a aprovechar los últimos días para descubrir las propuestas de los establecimientos adheridos.

La información completa sobre locales participantes y modalidades se puede consultar en la web 'zaragozagarnacha.com'.