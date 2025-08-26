Gaudes critica la "demagogia" del PSOE y asegura que "nunca" se tala un árbol de forma arbitraria

ZARAGOZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Movilidad y Medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha criticado la "demagogia" del PSOE al que ha asegurado que "nunca" se tala un árbol de forma arbitraria.

Gaudes ha lamentado que "una vez más", la portavoz del PSOE, Lola Ranera, "intenta subirse al carro de la demagogia lanzando afirmaciones impropias de quien asumió alguna vez funciones de gobierno".

De esta manera ha respondido a las declaraciones de Ranera, que ha pedido a la alcaldesa, Natalia Chueca, no talar árboles, rechazar el "negacionismo de Vox" y apostar por parques públicos como refugio climático ante el "evidente cambio climático"

Tajante ha recalcado que "en ningún caso, nunca, se tala un árbol por una decisión arbitraria. Siempre que se interviene es por alguna razón fundada, sobre todo en materia de seguridad". Se ha preguntado qué haría Lola Ranera y si no tocaría árboles sobre los que hay un informe técnico que dice que tienen riesgo de caída.

"Creo que hay que exigir un poco de rigor y de responsabilidad cuando se habla de estas cosas y dejar a un lado la política de agitación callejera", ha expresado Gaudes.

ACLARACIONES

"A través de ese Bosque de los Zaragozanos que tanto critica el PSOE se han plantado ya más de 205.000 árboles y arbustos, convertido ya en una herramienta evidente en la lucha contra el cambio climático en el entorno urbano y periurbano de nuestra ciudad", ha dicho.

Por otro lado, desde el servicio de Parques y Jardines se sigue trabajando con la plantación, este año, de más de 1.700 nuevos árboles en las calles y los parques de Zaragoza.

Finalmente, respecto a Torre Ramona, ha calificado de "increíble" que el PSOE solicite la renaturalización cuando hace pocas semanas lo que se pedía era construir viviendas. "¿En qué quedamos?", ha exigido aclarar.

"El PSOE ha estado en contra de cualquier cosa que se proponga en ese parque. No obstante, hemos seguido trabajando para poder presentar muy pronto al distrito una propuesta, un punto de partida, sobre el que trabajar para mejorar ese espacio, hoy tan degradado, y darle más valor al barrio", ha relatado.

Finalmente, ha confiado en que cuando se presente esa propuesta, que ya recoge las aportaciones recibidas en el distrito, Ranera "decida qué es lo que quiere, si seguir adelante con un proyecto verde que no condiciona en absoluto futuros desarrollos del barrio o apostar por el cemento".