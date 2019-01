Gimeno dice que Aragón "sigue estando en buena línea" para cumplir los objetivos de estabilidad de 2018

Publicado 30/01/2019 13:20:47 CET

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, ha afirmado este miércoles que la Comunidad Autónoma "sigue estando en buena línea" para cumplir los objetivos de estabilidad de 2018, remitiéndose a un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF).

Este informe, ha señalado Gimeno, indica que un total de 12 comunidades autónomas pueden conseguir los objetivos de estabilidad correspondientes a 2018, entre ellas Aragón, puntualizando que será el Ministerio de Hacienda el que extienda la certificación oficial el próximo mes de marzo a partir de los datos que, este jueves, enviará la Administración autonómica.

Respecto a los de 2019, la AiREF estima que Aragón no cumplirá los objetivos de estabilidad, aunque Gimeno ha considerado que "es difícil que hagan una estimación sin conocer los Presupuestos" autonómicos, apuntando que este organismo ha confeccionado su informe con la valoración del Plan Económico-Financiero del pasado verano.

"Cuando les comuniquemos el próximo proyecto de Presupuestos o la prórroga presupuestaria, creo que cambiarán de criterio", ha considerado el titular de Hacienda, subrayando que con la prórroga "lo único que puede ocurrir es que crezcan los ingresos y no los gastos".

Gimeno ha dejado claro "no se va a paralizar ningún proyecto de infraestructuras, ni nuevas ni las ya iniciadas" y, de hecho, "se va a aprobar" cualquier proyecto de inversión en beneficio de los servicios públicos, añadiendo que la "voluntad" del Gobierno de Javier Lambán es contar con un Presupuesto para 2019, "aprobado o no por las Cortes". Ha observado que solo quedan unas semanas para que concluya la legislatura, por lo que "cada vez es más difícil" que el Parlamento regional tenga tiempo para aprobar las cuentas de 2019.

El consejero ha recordado que Podemos no ha cambiado las condiciones que puso para iniciar la negociación presupuestaria, tras lo que ha comentado que "siempre hemos dicho que no podía haber líneas rojas" y que se debe comenzar por elaborar el marco general, que este año está condicionado por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque "no sabemos si se aprueban o no".

Fernando Gimeno se ha quejado, por otra parte, de que en la negociación de la reforma del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) "interfiere mucho lo que pasa en el Ayuntamiento" de Zaragoza, y ha lamentado que las respuestas a la propuesta confeccionada por el Gobierno regional "no parecen satisfactorias" aunque no haya "manifestaciones en contra claramente", precisando que "se puede llegar a un acuerdo con el conjunto de los grupos" parlamentarios.

También ha expresado este año se empieza a pagar el gravamen correspondiente al año pasado y ha garantizado que en Zaragoza "se va a pagar como han pagado todos los aragoneses".