Gimeno espera reducir los 620 millones sin dotación presupuestaria a unos 200

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, espera reducir los 620 millones de euros sin dotación presupuestaria que afloraron cuando el PSOE llegó al Ejecutivo autonómico a unos 200, gracias a los 297 millones de euros que va a recibir la Comunidad del Fondo de Facilidad Financiera y los 174 obtenidos por modificaciones presupuestarias.

Así lo ha expuesto ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón, donde ha comparecido a petición del PP para informar sobre los gastos no presupuestados fruto de las decisiones políticas del actual Ejecutivo.

Gimeno ha recordado que el informe de la Intervención señaló que había esos 620 millones de euros sin dotación presupuestaria y ha desglosado que el actual Ejecutivo ha realizado modificaciones presupuestarias por un valor total de 174 millones, de los que 86 corresponden al pago de las nómicas del Servicio Aragonés de Salud, 77,2 a nóminas de la Administración General, Educación y Universidad; y 290.000 euros para gastos de personal de Presidencia.

Además, se han destinado 897.000 euros al pago del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) atrasado; 6,5 millones para la dependencia y 3,4 millones de euros que se adeudaban a la Universidad de Zaragoza y en cumplimiento de un auto judicial.

Gimeno no ha descartado realizar alguna otra modificación presupuestaria a finales de año, si bien ha remarcado que próximamente el Gobierno central "me inyectará dinero para seguir pagando gastos insuficientemente presupuestados", según ha dicho, 297 millones de euros del Fondo de Facilidad Financiera aprobados este viernes pasado por el Consejo de Ministerio.

En esa cifra, ha comentado que se incluye "los gastos de las vacunas de la hepatitis y los gatos de inundaciones", para apuntar que "algunos casos computa como deuda y otros no, pero alivia la situación que teníamos" y "permite caminar hacia el objetivo del año que viene, que será bueno" en cuanto a cumplimiento del objetivo del déficit, "frente al de este, que será malo".

TRANSPARENCIA

Gimeno se ha refiero a otros gastos, como los 26 millones de euros mensuales de farmacia, que gracias a la partida que va a aportar el Ejecutivo central "me permite no forzar el presupuesto" y "van a seguir cobrando al día este año" los farmacéuticos.

Por otra parte, ha mencionado el gasto que han supuesto algunas medidas adoptadas por el Gobierno de la Comunidad actual, como los 1,7 millones de euros para adelantar la contratación de maestros y profesores "porque la educación es prioritaria y ha ayudado a que se comience el curso de una forma más razonable".

Sobre el documento sanitario a inmigrantes sin residencia legal y a que las personas mayores no tengan que adelantar dinero en farmacia, ha señalado que son medidas que tendrán un coste, pero que no ha cuantificado de momento, igual que reducir el precio del comedor escolar.

Gimeno ha comentado, asimismo, que "no hemos resuelto todavía los gastos que ha decidido el Gobierno de España que hay que hacer y que no estaban el presupuesto", como el pago a los funcionarios de moscosos y vacaciones "y eso son millones de euros".

El consejero se ha comprometido a publicar "inmediatamente" las modificaciones presupuestarias en el portal de transparencia, donde ya están "las órdenes de retención de crédito" y ha asegurado que una vez concluya la elaboración de los Presupuestos de 2016, que se presentarán esta semana, su siguiente cometido será lograr que este año "se ejecuten al cien por cien" de las cuentas de la Comunidad.

De cara a 2016, ha sostenido que "no es posible resolver sin subida de ingresos el lío que hay", defendiendo así las subidas impositivas que ha presentado el Gobierno a través del proyecto de ley de medidas para el mantenimiento de los servicio públicos en Aragón. A su entender, "no es época de recortes y sí de prioridades" y "solo con el crecimiento de la economía no se conseguirán los resultados que vamos a ir logrando poco a poco".

INCUMPLEN LA LEY

El diputado del PP, Antonio Suárez, ha afeado a Gimeno que las modificaciones presupuestarias por valor de 174 millones de euros "no están en el portal de transparencia y no se hayan comunicado a las Cortes por lo que nos vemos en la indefensión para hacer un seguimiento", además de que supone que "está incumpliendo la ley". "Le exigimos en nombre de todos los aragoneses que sea transparente", ha apostillado.

Igualmente, ha apuntado que las cifras que aparecen en el plan económico financiero realizado por la Intervención son superiores a las modificaciones presupuestarias efectuadas finalmente por lo que "el déficit es menor de lo que decían", y la ha aclarado que si en 2016 hay un mejor déficit será "porque va a tener suerte con el crecimiento económico" previsto.

El diputado del PSOE, Alfredo Sancho, ha opinado que el PP había "mezclado" el plan económico financiero de la Intervención, "que es una previsión, con las modificaciones reales", para defender la necesidad de la transparencia, animar a la ejecución del gasto al cien por cien y para 2016 ha reclamado unos presupuestos "viables" y con unos ingresos previstos "que permitan atender los gastos", primando los servicios sociales, la educación y la sanidad.

El diputado de Podemos, Héctor Vicente, ha esgrimido que el PP presupuestó para 2015 "los mismos gastos, pero con 34 millones menos disponibles" para las plantillas de educación y sanidad, ha puesto como ejemplo, y "así hasta llegar a 620 millones", mientras que sobre las modificaciones presupuestarias ha lamentado la "opacidad con que se han gestionado", información que "debería estar en el portal de transparencias, por ética, y porque lo dice la ley", al tiempo que se ha interesado por "cómo va a ser ese mayor endeudamiento".

DÉFICIT ESTRUCTURAL

La diputada del PAR, Elena Allué, ha subrayado la existencia de un "déficit estructural en sanidad" y ha querido saber si esos aproximadamente 400 millones de euros de más que son necesarios "van a estar en el presupuesto de 2016", para comentar que el déficit que ha ido arrojando el Ejecutivo "no solo se debe a los gastos no presupuestados del Gobierno anterior" y, concretamente, ha dicho que de los 690 millones de previsión de incumplimiento de déficit, 320 corresponden al anterior Ejecutivo PP-PAR y 370 al actual PSOE-CHA.

El parlamentario de Ciudadanos, Javier Martínez, ha remarcado que se han realizado modificaciones "por una cuantía importante", para sostener que "no vemos que se puedan encajar las piezas de manera correcta" y comentar que "si conociéramos las claves del plan económico financiero, podríamos estar más tranquilos". Sobre los Presupuestos de 2016, ha criticado que se haya fijado el techo de gasto, cuando "no sabemos cuáles van a ser los ingreso" porque "falta definir la ley".

El diputado de CHA, Gregorio Briz, que ha intervenido en nombre del grupo mixto, ha pedido a Gimeno "que cumpla la ley de transparencia y ponga negro sobre blanco lo que está haciendo el Gobierno porque hay que hacer pedagogía" y mostrar una "política rigurosa" como la realizada con la modificación de partidas, para defender el proyecto de ley de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos, que permitirá "cumplir con la estabilidad y hacer políticas más progresistas.