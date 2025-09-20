El Gobierno de Aragón activa en fase de alerta el PROCIFEMAR por lluvias y tormentas en todo Aragón

Archivo - 112 Aragón, en el Edificio Pignatelli de Zaragoza, sede del Gobierno de Aragón. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha activado a las 12.00 horas de este sábado el Plan Especial de Protección Civil de Fenómenos Meteorológicos Adversos en fase de alerta debido a la previsión de lluvias y tormentas generalizadas en toda la comunidad autónoma.

De hecho, la AEMET ha adelantado todos los avisos por fuertes precipitaciones para las 14.00 de hoy sábado. La previsión es de lluvias y tormentas en Gúdar y Maestrazgo, así como en el Bajo Aragón. La alerta es entre las 14.00 y las 23.59 horas .

También en la provincia de Teruel, el aviso es amarillo por lluvias y tormentas en Albarracín y Jiloca, entre las 14.00 horas y las 23.59 horas. Para este mismo sábado, y en ese mismo horario, la alerta es naranja en el Pirineo.

Para el domingo 21, la previsión de la AEMET se ciñe a la provincia de Huesca con aviso nivel amarillo por lluvias y tormentas en el Pirineo y, en la provincia de Zaragoza, el mismo nivel de aviso es para la comarca de Cinco Villas. La previsión de lluvias y tormentas es entre las 00.00 horas y las 18.00 horas.