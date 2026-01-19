El Gobierno de Aragón actualiza el sueldo del profesorado de la concertada y avanzar en la equiparación con la pública

Imagen de archivo de un aula del colegio concertado Las Viñas, en Teruel. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes la mejora de las retribuciones del personal docente de la enseñanza concertada en Aragón, en cumplimiento del marco legal vigente y de los compromisos adquiridos en Mesa Sectorial.

La medida supone una inversión total de 6,5 millones de euros, destinada a actualizar los salarios y avanzar en la equiparación gradual con el profesorado de la enseñanza pública.

Por un lado, el Ejecutivo autonómico aplica a los docentes en pago delegado el incremento retributivo del 2,5 por ciento, ya abonado al personal funcionario y laboral de la Administración autonómica el pasado mes de diciembre, conforme al Decreto-ley 8/2025. Esta actualización tiene un impacto presupuestario de 4,5 millones de euros.

Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado la actualización del complemento autonómico del profesorado de la concertada, en aplicación del Acuerdo de la Mesa Sectorial de Enseñanza Concertada de marzo de 2023. Este acuerdo establecía una senda de equiparación progresiva, que concluye este 2026.

En virtud de dicho compromiso, se incrementa el complemento autonómico en 24,21 euros mensuales para el profesorado de Infantil, Primaria y Educación Especial, y en 25,08 euros mensuales para el profesorado de ESO, FP y Bachillerato. El coste de esta actualización asciende a 2 millones de euros.

Con esta subida, el complemento autonómico queda fijado en 510 euros mensuales para todos los niveles educativos, cumpliendo así el tramo correspondiente al 98 por ciento de equiparación previsto para 2026 en el acuerdo sectorial.

El Gobierno de Aragón reafirma con esta decisión su compromiso con la calidad del sistema educativo y con la mejora de las condiciones laborales del profesorado de todos los centros sostenidos con fondos públicos, garantizando la estabilidad y sostenibilidad del modelo de financiación previsto en el artículo 117 de la Ley Orgánica de Educación.