Gobierno de Aragón y agentes sociales, consternados por el último muerto en el trabajo, insisten en la prevención

Archivo - El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, junto a los representantes de los agentes sociales: María Jesús Lorente (Cepyme), Miguel Marzo (CEOE), José Juan Arceiz (UGT) y Manuel Pina (CCOO). - FABIAN SIMON - Archivo

ZARAGOZA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón y los representantes sindicales y empresariales que participan en el diálogo social --CEOE, Cepyme, UGT y CCOO-- han manifestado su "profunda consternación" y "preocupación" por los accidentes laborales mortales que se han producido este verano en la Comunidad, después de que se hayan registrado tres en sólo una semana, y han recalcado: "Entre la vida y la muerte, la prevención".

Así lo han expresado en un comunicado conjunto después de que este sábado se produjera la tercera muerte en el trabajo en la misma semana, un joven de 22 años que falleció mientras manipulaba una campana extractora en un restaurante del barrio zaragozano de Las Fuentes, con lo que la cifra de accidentes mortales en lo que va de año en Aragón asciende a 25.

"Uno solo de estos accidentes ya constituye una tragedia que debemos evitar. La acumulación de casos en las últimas semanas resulta sobrecogedora e inaceptable", han remarcado Gobierno y agentes sociales.

En el comunicado conjunto, han insistido en que "ningún trabajador o trabajadora debe perder la vida en el ejercicio de su labor profesional" cuando su propósito es desarrollar su labor "de la mejor manera posible para poder ofrecer un presente y un futuro de oportunidades para sí mismos y los suyos". "Ni una sola familia debería sufrir la pérdida de un ser querido que salió de casa para trabajar y no regresó", han recalcado.

En este punto, han reiterado su "firme compromiso" para erradicar la siniestralidad laboral en Aragón y lo han colocado como "el desafío prioritario y más importante" del acuerdo del diálogo social suscrito el pasado 6 de noviembre de 2024.

Así, han asegurado que seguirán trabajando "con más ahínco si cabe", en una serie de medidas encaminadas a reducir la siniestralidad laboral a cero, en materia de prevención --impulsando la formación, la cultura preventiva y la sensibilización--, inspección y control --intensificando acciones para garantizar el cumplimiento estricto de la normativa--, coordinación y colaboración y análisis y estudio, tomando como punto de partida los análisis y propuestas de la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud, así como el informe del Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) sobre siniestralidad laboral.

"A la hora de salvar vidas, todo esfuerzo es poco, pero unidos nos comprometemos a destinar más medios y recursos, además de adoptar cuantas medidas sean necesarias para evitar que esta tragedia se repita", han concluido Ejecutivo, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, que han finalizado el texto con el deseo de que "el trabajo no se lleve más vida".