El Gobierno de Aragón analiza en Soria iniciativas de sostenibilidad forestal, industrialización y empleo rural

Un momento de la visita de técnicos y responsables del Gobierno de Aragón a las instalaciones de Cesefor, en Soria. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván, junto al jefe de Servicio de Planificación y Gestión Forestal, Enrique Arrechea, y los directores de los servicios provinciales de Medio Ambiente y Turismo y técnicos, han visitado esta semana las instalaciones de Cesefor en Soria. El objetivo era conocer de primera mano proyectos que impulsan la sostenibilidad forestal, la industrialización de productos del sector y la creación de empleo en el medio rural.

Durante la jornada, el CEO de Cesefor, Pablo Sabín, y responsables de las diferentes áreas de trabajo de la entidad, presentaron varios desarrollos en construcción y nuevos productos tecnológicos de madera, entre otras líneas de investigación.

La delegación pudo asistir a un ensayo de resistencia de vigas construidas con CLT, conocer investigaciones sobre usos alternativos y la revalorización de residuos forestales --como tableros fabricados con materiales que antes se descartaban y que ahora forman parte de un aprovechamiento circular--, y explorar procesos que Cesefor está contribuyendo a modernizar y digitalizar, como la plataforma Acícula, destinada a la gestión integral de los montes.

La visita, que tuvo lugar el martes, forma parte del compromiso del Gobierno de Aragón de reforzar la cooperación con entidades clave del sector forestal, intercambiar experiencias y promover políticas que fomenten la competitividad y el desarrollo económico de las zonas rurales.

Cesefor, con un patronato que integra a todos los agentes del sector y en colaboración con la Junta de Castilla y León, es un centro tecnológico que ofrece servicios de apoyo a empresas y propietarios de montes. La entidad se ha consolidado como un referente en la promoción de iniciativas que combinan desarrollo económico y gestión sostenible de los bosques.