El Gobierno de Aragón aprueba el PIGA de Rhodes y avisa de que el Real Decreto de centros de datos lo puede frenar

Jorge Azcón es el presidente del Gobierno de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha dado a conocer este miércoles, en rueda de prensa, la aprobación como Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) del Proyecto Rhodes, promovido por QTS, filial de Blackstone, para el desarrollo de un campus de centros de datos en Calatorao. Ha advertido de que hay "un riesgo real" de que el Real Decreto de regulación de los centros de datos lo pueda paralizar, tal y como está redactado el actual borrador.

"Se estima una inversión de hasta 13.471 millones de euros y podrá generar 3.400 puestos de trabajo cuando esté completamente desarrollado", ha explicado Azcón. En 2028 empezarán a funcionar las primeras infraestructuras y la primera fase se extenderá a lo largo de siete años.

La aprobación definitiva del PIGA culmina la tramitación administrativa del proyecto, que fue declarado Inversión de Interés Autonómico con Interés General de Aragón en octubre de 2024.

El campus se ubicará junto a la A-2, sobre una superficie de 223,4 hectáreas de suelo industrial ya clasificado para este uso. Un suelo industrial que llevaba más de una década previsto y que, hasta ahora, no se había desarrollado.

Durante la primera fase se prevé la construcción de 8 edificios de centros de datos, una subestación eléctrica propia, infraestructuras de abastecimiento, drenaje, telecomunicaciones y accesos y una planta fotovoltaica de autoconsumo.

La segunda fase permitirá ampliar el complejo con hasta 5 centros de datos adicionales y nuevos desarrollos logísticos o tecnológicos. Este campus prevé la creación de 1.200 empleos directos durante la construcción de la primera fase y hasta 200 puestos de trabajo permanentes una vez el campus entre en funcionamiento.

Con todo desarrollado, el empleo alcanzará los 3.400 puestos de trabajo. Esta infraestructura estima una repercusión sobre el Producto Interior Bruto aragonés de entre el 2,1% y el 3,3%.

"En el caso de Calatorao, la actividad generará unos ingresos fiscales anuales estimados en 1.036.278 euros, correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles --643.000 euros--, el Impuesto sobre Actividades Económicas --287.881 euros anuales-- y las tasas de agua, alcantarillado y residuos", ha desgranado el presidente. Estos ingresos fiscales equivalen al 39% de los ingresos totales de Calatorao durante el último ejercicio cerrado, lo que debe tener "un impacto directo" en la prestación de servicios municipales.

El desarrollo del campus se llevará a cabo sobre suelo industrial que llevaba más de una década previsto para este uso. El proyecto Rhodes considera además la cesión al Ayuntamiento de 785.045 metros cuadrados de dotaciones públicas y viales y de 47,5 hectáreas de zonas verdes, valoradas en 9,78 millones de euros.

Este proyecto es "uno de los más importantes en Aragón y España", ha enfatizado Azcón, apuntando que tiene asegurado el acceso a la red energética y que "va a significar un motor de desarrollo fundamental no solo para la zona --el corredor del Jalón--, sino para el área metropolitana de Zaragoza".

"Estamos atrayendo inversiones milmillonarias que van a tener un impacto espectacular en la economía de Aragón, en el PIB de la Comunidad Autónoma" --entre el 2,1 y el 3,3% del PIB--, ha realzado el jefe del Ejecutivo autonómico, recordando que el Banco de España ha situado, en su último informe, a Aragón entre las tres comunidades autónomas con mayor dinamismo económico, junto a la Comunidad de Madrid y País Vasco. En cuanto al saldo de empresas que se instalan en Aragón, entran 28 más de las que salen.

"Lo más importante de estos indicadores son las oportunidades que generan, estos datos se acaban trasladando a la creación de empleo", ha continuado Jorge Azcón, insistiendo en que también "son oportunidades para el territorio" y por eso "las tasas de ocupación son positivas y vamos a seguir mejorando en los próximos años: Vamos a atraer más proyectos y el objetivo es que dentro de muy poco en Aragón seamos capaces de hablar de pleno empleo".

"La iniciativa de QTS es una actuación estratégica en Aragón y nos sitúa como uno de los principales nodos de la economía digital del Sur de Europa", ha proclamdo Azcón.

Este proyecto comenzó a tramitarse por parte del Gobierno de Aragón en octubre de 2024 y la reciente aprobación definitiva del PIGA "culmina el procedimiento administrativo", ha continuado el presidente de la Comunidad Autónoma, indicando que el PIGA incorpora todas las garantías medioambientales y las resoluciones favorables del INAGA.

Sobre el consumo de agua por los centros de datos, Azcón ha asegurado que el PSOE no dice la verdad y que su consumo "no es que sea nulo, sino que muchos centros de datos van a ahorrar más agua de la que van a consumir", rechazando "las afirmaciones acientíficas que, simple y llanamente, son mentira y requieren una conestación rotunda".

PROYECTO VIABLE

El Proyecto Rhodes "es un antes y un después para Calatorao y la Comunidad Autónoma", ha continuado Jorge Azcón, quien ha dejado claro que a fecha de hoy "es un proyecto viable desde el punto de vista medioambiental y tecnológico", pero "está pendiente de la regulación que el Gobierno de España pueda aprobar", de forma que "existe el riesgo real de que este proyecto se pueda parar por el Gobierno de España".

"No lo haría si la normativa fuera la que se está aprobando en la UE" porque en ese caso "cumpliría todas las características que requiere esta regulación", pero "si el borrador de Real Decreto se aprueba definitivamente existe el riesgo de que la inversión más importante de la Historia de la Comunidad Autónoma se pueda parar".

"El Gobierno de España tiene que reflexionar" porque los requisitos ambientales y energéticos del borrador de Real Decreto no responden a "un criterio defendible", ha considerado Azcón.

Las empresas del sector le han trasladado la "preocupación" de que "España se convierta en un páramo en la economía digital y las infraestructuras tecnológicas". "Si el Real Decreto ve la luz en los términos en que está en la fase de información pública otras muchas infraestructuras tecnológicas corren peligro".

VIVIENDA

El presidente del Ejecutivo regional se ha mostrado dispuesto a que el alcalde de Calatorao, David Felipe, se reúna con el Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial para dialogar sobre la construcción de vivienda en el municipio, de cara a asentar población.

Ha defendido la política "sin precedentes" de su Gobierno en esta materia, indicando que "los datos hablan por sí solos", y ha recordado que empezó a construir vivienda y rehabilitar cuando fue nombrado alcalde de Zaragoza, en 2019.

"La política de vivienda no se improvisa, necesita tiempo", ha dicho, añadiendo que los alcaldes tienen competencias para poner en marcha vivienda pública y que el Gobierno de Aragón "va a ayudar" al Ayuntamiento de Calatorao en este sentido, "por supuesto que sí", puntualizando que a partir de 2028 este Ayuntamiento ingresará más de un millón de euros en impuestos.

FICHAJE POR BLACKSTONE

En otro orden de cosas, Jorge Azcón ha defendido el fichaje de su exasesora Marta Ríos por el sector privado, indicando que cuando dejó el Gobierno de Aragón trabajó durante un mes y medio para la MAZ y ha sido después cuando ha fichado por Blackstone.

También ha dicho que Ríos cumple toda la normativa sobre incompatibilidades, también la legislación nacional, que aprobó el PSOE en 1984. Ha aclarado que Ríos no trabajará en el Proyecto Rhodes, sino en otros de Blackstone en otros lugares de Europa, realzando su valía profesional, que "explica que esa empresa se haya fijado en ella".