El Gobierno de Aragón apuesta por el crecimiento y la transformación de las pymes a través de la tecnología

La vicepresidenta ha inaugurado el acto de presentación del programa.

ZARAGOZA 16 Sep.

El Gobierno de Aragón ha dado a conocer este martes la segunda edición del programa Aragón Tech Pyme, iniciativa promovida por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) y encaminada a favorecer el crecimiento y la transformación de las pymes a través de la tecnología.

En un acto público celebrado en el Hotel Alfonso I de Zaragoza y que ha contado con la presencia de la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, se han explicado los detalles de un programa que parte con el objetivo de ayudar a 75 empresas aragonesas a acometer esa evolución tecnológica necesaria para afrontar los retos del presente y del futuro.

Durante la primera edición, desarrollada entre mayo y octubre de 2025, fueron 50 las que ya se beneficiaron de un proyecto que ayudó a implementar la tecnología en su día a día.

Mar Vaquero ha recalcado que con Aragón Tech Pyme "estamos dando un paso más en la transformación de nuestra comunidad". Un objetivo que acometen "desde el pleno convencimiento de que la tecnología es la herramienta más poderosa para cambiar la vida de las personas, para modificar la forma de trabajar y para abrir un nuevo horizonte con un potencial todavía por explorar".

Tal y como ha comentado, Aragón Tech Pyme ofrece las "herramientas necesarias" para afrontar el "nuevo contexto" en el que ya nos encontramos. Esta iniciativa "nació para extender la tecnología a las empresas que desean modernizarse a través de ella, para ayudar a los proyectos empresariales a conocer cómo implantarla en su ámbito ya que cada organización es única y para preparar a las pymes a competir en un mundo global que cada día exige más", ha resaltado.

En ese sentido, Vaquero ha incidido en la relevancia de que la "revolución" que está viviendo Aragón "impregne todos los rincones de la comunidad" y que también "llegue a todas las tipologías de empresa". Todo ello para construir una comunidad en el que las pymes "sean protagonistas de la revolución en la que estamos inmersos".

SEGUNDA EDICIÓN

Durante el acto, el director gerente del IAF, Daniel Rey, ha presentado todos los detalles de la segunda edición del programa y también ha dado a conocer el Portfolio de Formación TIC en Aragón y el Portfolio de Aplicaciones TIC de Aragón, dos herramientas diseñadas para facilitar el acceso a soluciones y conocimientos en materia digital.

La jornada ha incluido a su vez una mesa de diálogo con representantes de pymes aragonesas que ya han iniciado procesos de transformación digital en el marco de Aragón Tech Pyme: Javier Moreno (Monblanc Robotics S.L.U.), Alcher Gamón (Engrana Aragón S.L.) y Rebeca Millán (Thermolimpic S.L.).

Posteriormente, ha intervenido el presidente de Tecnara, Félix Gil, con una ponencia sobre la cooperación en el ecosistema tecnológico de Aragón.

ARAGÓN TECH PYME

El Programa Aragón Tech Pyme del IAF está diseñado para impulsar la transformación y el crecimiento de las pymes aragonesas, utilizando la tecnología como palanca de cambio y priorizando proyectos ágiles que permitan conseguir éxitos rápidos (Quick Wins).

Está dirigido a empresas de cualquier sector, aunque con especial atención al ámbito industrial, y ofrece un ecosistema de apoyo que combina consultoría personalizada, asesoramiento experto, formación, networking y acceso a portfolios de soluciones y formación TIC.

El programa se estructura en tres líneas de actuación: el acompañamiento directo a pymes para la implantación de tecnología, el Portfolio de Aplicaciones TIC, que reúne más de 120 soluciones tecnológicas desarrolladas por empresas aragonesas, y el Portfolio de Formación TIC, con más de 250 cursos de distintos niveles y modalidades.

Con este enfoque integral, el IAF busca facilitar que las empresas aragonesas incorporen las tecnologías que mejor se adapten a sus necesidades, mejoren su competitividad y avancen en su proceso de transformación digital.

El Portfolio de Formación TIC reúne más de 250 cursos de más de 100 centros formativos de Aragón en áreas como cloud, ciberseguridad, big data, inteligencia artificial, automatización, IoT o programación, entre otros. Incluye tanto formación pública como privada, presencial y online, de distintos niveles y duraciones, con un buscador que permite a las empresas localizar fácilmente la oferta que mejor se ajusta a sus necesidades.

Por su parte, el Portfolio de Aplicaciones TIC ofrece un catálogo con más de 120 soluciones tecnológicas desarrolladas por empresas aragonesas del sector, clasificadas en más de 25 categorías. Las organizaciones pueden encontrar aquí herramientas validadas que se adaptan a diferentes ámbitos de gestión y producción, contando además con un asistente virtual que ayuda en la búsqueda de la opción más adecuada