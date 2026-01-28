El Gobierno de Aragón asegura que Delegación vio "con buenos ojos" destinar el pabellón de España a uso educativo

Archivo - Pabellón de España de la Expo 2008 de Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fuentes del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón han indicado a Europa Press que un cargo de la Delegación del Gobierno en Aragón vio "con buenos ojos" la propuesta de darle al edificio del pabellón de España de la Expo de Zaragoza un uso educativo social "tras 18 años cerrado".

Así lo han asegurado desde la Consejería después de que el Gobierno de Aragón haya acordado este miércoles solicitar la cesión de este edificio al Gobierno central para trasladar allí el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, a lo que desde Delegación del Gobierno se han negado dado tienen "un proyecto propio", que harán público después de las elecciones del 8 de febrero.

Desde el Ejecutivo autonómico han informado de que, el pasado mes de junio, visitaron el pabellón varios responsables del Departamento de Educación --el director general de Planificación, Centros y FP, la jefa de Infraestructuras y la asesora de Enseñanzas Artísticas--, acompañados por un cargo de Delegación del Gobierno, que "en ningún momento" trasladó que el Gobierno de España tuviera un plan propio para el edificio, "al revés", con lo que siguieron avanzando con el proyecto hasta proponer oficialmente el traslado a la zona expo del Conservatorio Profesional de Música.