El Gobierno de Aragón autoriza también el regreso de los desalojados de Asín y Orés

1105528.1.260.149.20260720142959 La Guardia Civil examina el estado de las infraestructuras mediante el despliegue de drones tras el incendio de Orés. - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La evolución favorable del incendio forestal de Orés ha llevado al Gobierno de Aragón a autorizar el regreso a sus viviendas de los vecinos de Luesia, Uncastillo, Malpica de Arba y, más recientemente los de Asín y Orés, tras comprobar que la carretera que une ambas localidades reúne las condiciones para ello. Pare ello la Guardia Civil y la Dirección General de Carreteras han examinado el estado del firme, la señalización y el arbolado próximo.

El retorno se está realizando de forma ordenada, mediante convoyes acompañados por una dotación del operativo. Desde el Ejecutivo autonómico se recuerda que el acceso por las carreteras del perímetro del incendio está restringido exclusivamente a las personas desalojadas, a los servicios de emergencia y a las empresas suministradoras de servicios esenciales.

Además, solicita a quienes regresen a sus municipios que permanezcan dentro del núcleo urbano, ya que el operativo continúa trabajando en la zona para garantizar la seguridad.

Estas tres localidades, situadas en las zonas más exteriores del perímetro, disponen de suministro de agua potable, electricidad y cobertura de telefonía, lo que permite iniciar el regreso de la población con garantías de seguridad.

"Luesia, Uncastillo y Malpica de Arba cuentan con agua, suministro eléctrico y todos los servicios básicos, por lo que desde este momento los vecinos podrán regresar a sus domicilios", ha señalado a priemra hora el consejero Bermúdez de Castro.

El incendio permanece estabilizado desde las 16.25 de este domingo y afecta a una superficie provisional de 15.696 hectáreas, según la delimitación realizada por Copernicus.

No obstante, continúa activo y se mantiene en Situación Operativa 2 Nivel 2 del PROCINFO. La Situación Operativa 2 Nivel 2 se mantendrá hasta que se complete el regreso de la población evacuada. Posteriormente, el nivel de la emergencia se reducirá de forma progresiva, conforme se verifique también el estado de las carreteras afectadas.

PEQUEÑAS REPRODUCCIONES DURANTE LA NOCHE

Durante la noche se han registrado dos pequeñas reproducciones, una en el sector 2, dentro de una isla de vegetación que no había ardido, y otra en el sector 1. Ambas se produjeron al comienzo de la noche, coincidiendo con el periodo en el que se preveían las mayores intensidades de viento y fueron atendidas sin incidencias.

El operativo también ha intervenido sobre algunos puntos humeantes y elementos aislados, como tocones o neumáticos, situaciones habituales en un incendio de estas características durante las labores de vigilancia y liquidación.

La UME y la Unidad Pegaso de la Guardia Civil han realizado un mapeo de puntos calientes en las localidades afectadas. No se han detectado puntos relevantes en Malpica de Arba ni en Uncastillo.

En Asín se localizaron entre once y doce indicios térmicos, relacionados principalmente con tejas, piedras y algún tocón próximo al río, sin consecuencias. En Orés se detectó un punto caliente correspondiente a una acumulación de troncos que permanecían en brasas, mientras que en Luesia se localizaron otros dos puntos. Todos ellos han sido atendidos sin incidencias.