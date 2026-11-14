El Gobierno de Aragón concede a través del FITE 1,4 millones más a proyectos turísticos de siete comarcas

ZARAGOZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, ha acordado el pago anticipado, al cien por cien de cada subvención, de siete ayudas destinadas a otras tantas comarcas de la provincia de Teruel, por importe de 200.000 euros cada una. En conjunto, las ayudas ascienden a 1,4 millones de euros y están financiadas con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) de 2025, dentro de la línea de inversión en infraestructuras turísticas públicas e infraestructuras sostenibles.

"Una vez más el Departamento de Medio Ambiente y Turismo y el Gobierno de Aragón en su conjunto muestra su total compromiso con la provincia de Teruel. El ámbito turístico es clave para el desarrollo socioeconómico del territorio. Estos proyectos siguen y completan otras propuestas, como las acordadas hace unos días, con casi tres millones de euros más para proyectos estratégicos para el turismo en Teruel", ha asegurado el consejero del ramo, Luis Biendicho.

SIETE PROYECTOS EN SIETE COMARCAS

En la Comarca del Matarraña, los 200.000 euros están dirigidos a subvencionar dos proyectos. La primera es la 'Ruta Huellas de Identidad del Matarraña', un proyecto vinculado a la creación de un itinerario turístico que permita descubrir los elementos que configuran la identidad del territorio.

La segunda contempla mejoras en la movilidad turística en los cascos históricos de la comarca. La Comarca del Jiloca destinará los fondos a la creación y el uso turístico de la Reserva Biológica del Arguilay y a la recuperación de las Salinas Reales.

La Comarca Comunidad de Teruel, desarrolla el proyecto 'Mina de los Arcos: Espeleoturismo en las minas de Libros'. La iniciativa plantea el aprovechamiento turístico del espacio minero.Por su parte, la Comarca del Bajo Aragón ejecutará una red de puntos de información turística apoyados en herramientas inteligentes a través de 'Bajo Aragón Conecta. Red de Puntos Inteligentes de Información Turística'.

La Comarca del Bajo Martín, a su vez, contempla la ayuda a mejoras necesarias en el Centro de Interpretación del Cabezo de Alcalá, en Azaila, y también la tercera fase del proyecto de iluminación artística de la judería de Híjar.

Más a más, en Gúdar-Javalambre figura la primera fase del Centro Internacional de Entrenamiento en Altura de Valdelinares y de la musealización del Ecomuseo de las Hoces del Mijares, así como el inicio del plan de mantenimiento, tematización y digitalización de la señalización y los senderos turísticos de la comarca.

Finalmente, la Comarca del Maestrazgo desarrolla la propuesta 'Caminando por el Maeestrazgo', vinculada a los itinerarios y recorridos por el territorio comarcal.