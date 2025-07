Gobierno de Aragón considera "inviable por inseguro" habilitar un camino como paso alternativo al corte de la A-222

ZARAGOZA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha argumentado que considera "inviable por inseguro" habilitar un camino rural de 3,5 kilómetros en el término municipal de Belchite como paso alternativo para salvar el corte en la A-222, provocado por la rotura del puente tras la tormenta del 13 de junio.

Así han respondido fuentes de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras a la solicitud del alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, quien ha reclamado esta solución.

"Los recorridos alternativos al corte de cualquier carretera se han de efectuar con plenas condiciones de seguridad, razón por la cual al día siguiente de la tormenta se establecieron recorridos alternativos por vías autonómicas y provinciales que reúnen todas las condiciones de seguridad exigibles por un usuario de la vía y con cualquier tipo de vehículo", han explicado desde el Ejecutivo autonómico.

De hecho, pese a lo que señala el comunicado difundido por el Ayuntamiento de Utrillas, los autobuses que prestan servicio en la zona tienen la instrucción de la Dirección General de Transportes de utilizar los desvíos debidamente establecidos y tienen totalmente prohibido utilizar el camino rural. Incluso, han aclarado, se modificaron los horarios de las líneas para adaptarlos a los nuevos recorridos alternativos.

RIESGO

Igualmente, han expresado que el desvío del tráfico por un camino rural que no reúne ninguna condición de seguridad y que cruza el río Aguasvivas por unos tubos "de los que se desconoce su estado, resistencia y capacidad portante no puede constituir una solución provisional sin incurrir en un riesgo cierto que la Dirección General no está dispuesta a asumir bajo ningún concepto".

De modo que la petición realizada en el día de hoy por el alcalde de Utrillas "es inviable y completamente desaconsejable", han zanjado.

OTRAS SOLUCIONES

Además, han precisado que desde la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras se valoró el establecimiento de un desvío provisional para dar paso al tráfico en ese punto, pero las condiciones hidráulicas que debería cumplir esa obra de paso eran de tal envergadura que requerían de un plazo de ejecución similar al de la reconstrucción del puente dañado, por lo que se optó por descartar la solución provisional y apostar directamente por la solución definitiva, que pasa por reconstruir el puente existente dotándole de mejores condiciones de desagüe de cara a futuras crecidas del río.

Por otra parte, en relación a la reconstrucción del puente existente, se ha avanzado ya en la reparación del mismo, recalzando y reforzando las cimentaciones dañadas. También se han rehabilitado los apoyos de las vigas para la ejecución de una losa de hormigón armado que servirá como tablero definitivo del puente.

Paralelamente, se han reconstruido los terraplenes de acceso, dotándoles de mayor permeabilidad y capacidad de desagüe y protegiéndoles con una escollera de piedra. Han estimado que la carretera sea reabierta en este punto a lo largo del mes de septiembre.