El Gobierno de Aragón convoca las becas complementarias a las Erasmus+ para el curso 2026-2027

Archivo - Acceso a la ciudad universitaria de Zaragoza, campus de la plaza San Francisco. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este viernes la convocatoria de becas complementarias a las Erasmus+ y a las de otros programas de movilidad internacional para el próximo curso 2026/2027.

El programa del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades, mediante la Dirección General de Universidades, está dotado de 600.000 euros, y las ayudas podrán solicitarse de forma electrónica en el tramitador online del Gobierno de Aragón a lo largo de los próximos 15 días.

El objetivo de las becas es remover los obstáculos socioeconómicos existentes para que los universitarios aragoneses puedan desplazarse a otros destinos internacionales a realizar sus estudios, fomentando la dimensión internacional de las enseñanzas cursadas en alguna de las universidades que integran el sistema universitario aragonés.

El criterio para la concesión se basa en el nivel de renta. Las ayudas varían según el coste de vida del país de destino. Así, en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y todos los países de otros continentes ascenderá a 350 euros por mes de estancia.

En Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Letonia, Malta, Portugal y República Checa será de 300 euros al mes, mientras en Bulgaria, Croacia, Hungría, Lituania, Macedonia del Norte, Polonia, Rumania, Serbia y Turquía, se cifra en 250 euros.

Al igual que en anteriores convocatorias, se prevé el pago anticipado de hasta el 50% del importe de la beca, de forma que el estudiantado pueda contar con ingresos suficientes antes de finalizar y justificar su estancia en el extranjero.