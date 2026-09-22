El Gobierno de Aragón cree que el recurso de la Delegación a la declaración de zonas tensionadas evidencia "impotencia"

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, durante una visita a la finalización de obras de uno de los once itinerarios del Plan Extraordinario de Carreteras de Aragón, en la A-222, a la altura de Muniesa. - GOBIERNO DE ARAGÓN

MUNIESA (TERUEL), 22 (EUROPA PRESS)

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, se ha referido a la decisión de la Delegación del Gobierno en Aragón de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) la negativa del Ejecutivo autonómico a declarar zonas tensionadas de vivienda para afirmar que "evidencia cierta frustración por la incapacidad de gestionar, impotencia y falta de responsabilidad con fuegos de artificio".

Octavio López se ha expresado así este martes en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la finalización de obras de uno de los once itinerarios del Plan Extraordinario de Carreteras de Aragón, en la A-222, a la altura de Muniesa.

Después de que el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, anunciase este lunes la presentación del recurso, el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial ha asegurado que no existe "ninguna preocupación" por el recurso, sino que hay "total tranquilidad".

"Parece que alguien necesita en estos tiempos notoriedad, relevancia, publicidad o marketing" para "encabezar alguna lista determinada en las próximas elecciones municipales", ha añadido López, en alusión a la disposición mostrada por Fernando Beltrán para presentarse a las primarias municipales del PSOE para las elecciones de mayo de 2027.

"Cuando uno no ha sido capaz de gestionar la vivienda pública, ni en Aragón ni en España, tiene un problema", ha afirmado López, quien se ha felicitado por la "cierta solvencia" con la que los 'populares' gestionan, a su juicio, la vivienda, "partiendo además de la situación de la que arrancábamos". Ha insistido en que este hecho provoca "frustración e impotencia, porque hay una cierta incapacidad de poder demostrar en tiempo real lo que unos han hecho por la vivienda y lo que otros estamos haciendo".

Ha aludido a las 86 viviendas construidas en Aragón con el anterior Gobierno socialista, al frente de la comunidad autónoma durante dos legislaturas, frente a las 3.700 puestas en marcha en 37 meses de gestión, con el objetivo de 7.000 viviendas públicas. "Esto avergüenza un poquito a ciertos responsables y queremos aprovechar para hacer cierto ruido cuando llegan las elecciones municipales y vamos a poner en valor una política de cartón-piedra, cuando además, desde el punto de vista nacional se plantean estrategias que tampoco devienen en firmes", ha ironizado el consejero autonómico.

En concreto, Octavio López ha hablado de Casa 47, "la sociedad pública que dice que iba a hacer miles y miles y miles de viviendas nos sorprende con que la primera adjudicación son 800 viviendas para toda España. Por cierto, ninguna en Aragón, debe ser que, como saben que hacemos tantas, no nos hacen falta las suyas". Ha calificado de "auténtica vergüenza" la cifra "después de tantos anuncios y gastos en publicidad".

"Es un auténtico clamor que se hable de vivienda y que no se sonrojen cuando hablan de esas cifras y hablan de esas historias", ha expresado Octavio López, que ha diferenciado entre "dos modelos antagónicos". Por un lado, el del PP, que apuesta por incrementar el parque público de viviendas en Aragón y generar mayor oferta, frente al PSOE, que prefiere regular e intervenir el mercado.

En este sentido, el consejero del ramo se ha felicitado: "Hemos puesto en marcha una maquinaria invencible. Aragón es la primera comunidad autónoma de España en vivienda pública y la tercera en vivienda protegida".

EL EJEMPLO DE CATALUÑA

Octavio López ha hablado del caso de Cataluña, donde sí se aplican las zonas tensionadas, y ha alertado de que "suben los precios y la gente retira los inmuebles y las zonas colaterales de la zona que se ha aplicado tienen un problema de cantidad y de calidad de las viviendas que se aportan".

Por tanto, ha tachado de "medida trasnochada y desfasada" la declaración de zonas tensionadas, poniendo el foco en que son tres las comunidades autónomas que aplican esta medida. Desde el Gobierno de Aragón, ha apuntado López, "nos creímos en la obligación de trasladar a todos los municipios que nuestra apuesta era la de no aplicar las zonas tensionadas porque perjudican gravemente los intereses de los ciudadanos y los intereses de los municipios".

Ha destacado la "transparencia, información y legalidad" con la que se ha adoptado esta decisión. "Hemos tomado un acuerdo discrecional porque la ley nos permite esa discrecionalidad en el ejercicio de nuestras propias competencias y cuando gobiernen otros tomarán las decisiones que crean conveniente", ha manifestado.

Asimismo, el consejero ha rechazado "medidas relacionadas con tensionar el mercado, reducir la oferta y complicar la naturaleza de los precios", al tiempo que se ha comprometido a respetar la decisión del TSJA, aunque "defenderemos nuestro mejor criterio y nuestra responsabilidad en la aplicación de una norma que está permitiendo que hoy en Aragón que seamos la primera comunidad autónoma de España en mejorar el parque público de viviendas, la tercera en vivienda protegida y capaces de hacer vivienda en los 44 municipios más turísticos" del territorio.