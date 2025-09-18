El Gobierno de Aragón defiende que las humedades en las pinturas de Sijena confirman "la urgencia" de su traslado

Humedades en una de las arcadas que sirven de soporte a las pinturas murales del Monasterio de Santa María de Sijena, que se exponen en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha responsabilizado al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) de la aparición de humedades en el actual soporte en el que se exponen las pinturas murales del Monasterio de Sijena, que es "una afección más grave sin duda alguna" que la que supondría su traslado a su emplazamiento original, que ha defendido que se debe producir con "urgencia" y se debe "acelerar" porque "hay una desatención evidente que tiene que ser corregida".

Las humedades han aparecido en la esquina de una de las arcadas que sirven de soporte a este conjunto mural y se han detectado gracias al "trabajo exhaustivo" realizado por el equipo técnico "nacional e internacional" enviado por el Gobierno aragonés al MNAC durante el mes de julio, que hizo "un levantamiento fotográfico exhaustivo" para conocer con "precisión absoluta" la situación química y física de las pinturas, así como de sus sistemas de anclaje, usando unas pértigas con cámaras 360 que ofrecían unas imágenes de alta resolución "muy precisas", que son las que han revelado las humedades.

En rueda de prensa, Olloqui ha destacado en primer lugar que la aparición de estas humedades demuestran que las declaraciones del MNAC sobre su "máxima preocupación" por la conservación de las pinturas en un hipotético traslado no están acompañadas de "la minuciosidad de los trabajos que se deberían realizar.

LAS HUMEDADES SON MÁS GRAVES QUE EL TRASLADO

"Unas humedades es una afección más grave, sin duda alguna, sobre ese conjunto mural que un traslado. Es una obviedad", ha recalcado el responsable autonómico de Cultura, quien ha precisado que "hay una afección física sobre la trasera de los lienzos".

Es más, el director general ha ido más allá para afirmar que "la desatención de esas pinturas nos lleva a aumentar la urgencia de ese traslado" porque "si el Museo Nacional de Arte de Cataluña estuviera tan pendiente, como dice, de la conservación de ese conjunto mural, no se habrían producido esas humedades". Ello respalda también, a su juicio, el cronograma propuesto por el Gobierno de Aragón para el regreso del conjunto mural a su emplazamiento original.

Pedro Olloqui ha señalado que, "ton toda seguridad", la aparición de esas humedades son posteriores a la instalación de las pinturas en su emplazamiento actual, en la sala 16 del MNAC y que "eran desconocidas por el propio museo". "No hay otra explicación posible", ha subrayado, porque "de no ser así, tendrían que haber sido detectadas en los movimientos anteriores" y "estaríamos hablando de otro tipo de responsabilidad por parte del Museo Nacional de Arte de Cataluña".

En todo caso, ha dicho que es "lógico" que no haya habido "un interés suficiente" en la conservación por parte de las instituciones catalanas ya que esas pinturas "son patrimonio de todos los aragoneses y catalanas" y es en Aragón donde tendrán "la dedicación necesaria y suficiente".

A ello ha sumado que no es posible comprender este conjunto mural fuera del sitio para que fue creado, que es el Monasterio de Sijena y es donde alcanzará "la comprensión global" y su "máxima expresión". "Ahí sí se puede entender como la capilla sixtina del Románico", ha zanjado.

En este punto, Olloqui ha sostenido que las instituciones catalanes deben abandonar "la etapa de duelo, de rencor y de confrontación" para reconocer "los derechos culturales de los aragoneses" y permitir que la vuelta de las pinturas a Sijena "se produzca ya".

Además, ha considerado que este hallazgo respalda la labor del equipo técnico enviado por el Gobierno de Aragón, sobre el que ha habido "una voluntad de desprestigio" por parte del MNAC, pero que ha sido capaz de aportar un estudio que incluye "información que no se tenía".

NO HAY AFECCIÓN IRREVERSIBLE

Sobre el estado concreto de las pinturas, Olloqui ha emplazado a "los próximos días", que es cuando se darán a conocer las conclusiones del trabajo llevado a cabo por el equipo técnico enviado por el Ejecutivo autonómico al MNAC.

En cualquier caso, ha subrayado que "no hay una afección irreversible sobre esas pinturas" y que lo que se ratifica es la "fortaleza" de las mismas. "Si las pinturas soportan esas humedades, ¿cómo es posible que se cuestione que no pueden soportar el traslado?", ha preguntado.

"Estas humedades son una mala noticia, porque de alguna manera indican unos malos trabajos de conservación de esas pinturas, pero sí ratifican la fortaleza de esas pinturas, que hace posible el traslado", ha reiterado.

Olloqui ha negado que la aparición de las humedades pueda afectar al traslado ya que nada indica ningún riesgo "irreversible", especialmente en el actual estado de las técnicas. "La humanidad en estos momentos es capaz de situar en cualquier parte de nuestra galaxia objetos de máxima precisión sin riesgo alguno para los mismos y se nos quiere convencer a los aragoneses de que trasladar unas pinturas unos cientos de kilómetros es imposible", ha remarcado.

En otro orden de cosas, el director general de Cultura se ha referido a la propuesta de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona, dos de los miembros del consorcio del MNAC junto a la Administración General del Estado, de celebrar un simposio internacional sobre el retorno de las pinturas a Sijena, en la línea del celebrado en 1998 y que rechazó trasladar el 'Guernica' a Bilbao, que ha calificado de "extemporánea".

Ha asegurado que entiende "el interés de la comunidad científica por la cultura aragonesa" y por "un fenómeno tan singular" como el de Sijena en el Románico. "Eso lo entiendo perfectamente, pero aplicar soluciones del siglo pasado a problemas del siglo XXI no tiene ningún sentido", ha criticado, rechazando la comparación entre el caso de la obra de Picasso y estas pinturas murales.

En cuanto a los próximos pasos que va a efectuar el Gobierno de Aragón para que las pinturas vuelvan a Sijena, el director general ha insistido en que van a trabajar "incansablemente" en la vía jurídica, para lo que está a la espera de que la jueza de Huesca se pronuncie sobre el cronograma a aplicar, después de que se presentara una propuesta alternativa que dilata "unos meses" la propuesta aragonesa.

Desde el punto de vista técnico, en los próximos días se presentarán las conclusiones del estudio realizado en julio sobre el estado de las pinturas, al que ha instado a dejar trabajar "con toda la tranquilidad posible" tras la "máxima presión a la que se les ha sometido".

UNA "MAYORÍA SOCIAL" A FAVOR DEL RETORNO

En clave política, ha afirmado que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, cuenta con "el máximo respaldo" de todas las instituciones y del Parlamento autonómico y trabaja en ganar "la mayoría social".

En este sentido, ha aseverado que hay una "enorme simpatía" en toda España hacia las aspiraciones aragonesas a ejercer sus "derechos culturales" y que tiene "la sospecha" de que también hay "una mayoría silenciosa" en Cataluña que entiende que esta comunidad "no puede desarrollarse institucionalmente sin respetar los derechos culturales reconocidos de los demás, especialmente de su más próximo vecino".

"Cataluña y Aragón somos hermanos por nuestra historia, por nuestra economía, por nuestro presente y estoy seguro de que lo seguiremos siendo en el futuro, pero eso no puede ser un argumento para el no reconocimiento de los derechos culturales de los aragoneses", ha agregado Olloqui.