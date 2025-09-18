El MNAC niega humedades en la sala de Sijena y dice que son manchas "antiguas y documentadas"

Archivo - Varias personas observan las pinturas murales del Monasterio de Sijena expuestas en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a 29 de mayo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Tribunal Supremo (TS) confirmó ayer la sentencia dictada - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha negado que haya humedades en la sala 16, donde se exponen las pinturas murales del Monasterio de Sijena, y ha dicho que las manchas existentes son "antiguas, documentadas y conocidas antes de la instalación en esa sala" en los años 90, han explicado a Europa Press fuentes del museo.

Lo han dicho después de que el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, haya responsabilizado al MNAC de la aparición de humedades en el soporte en el que se exponen las pinturas murales y ha reclamado el traslado con "urgencia".

Olloqui ha señalado que, "con toda seguridad", la aparición de esas humedades son posteriores a la instalación de las pinturas en su emplazamiento actual, en la sala 16 del MNAC, y que eran desconocidas por el propio museo.

Fuentes del MNAC han explicado a Europa Press que se trata de manchas de humedad conocidas también por los técnicos aragoneses, y han asegurado que están "documentadas" en el historial de la sala.

Han remarcado que las pinturas han tenido muchas alteraciones a lo largo de su historia, con manchas, grietas y reacción entre materiales, que es lo que han puesto de manifiesto los diferentes informes que el museo ha presentado sobre la "fragilidad" de las obras.