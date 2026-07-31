El Gobierno de Aragón defiende su impulso de la vivienda en Escucha (Teruel): "No es fruto de la presión política"

La directora general de Vivienda, María Pía Canals, este viernes en la sala de prensa del Pignatelli. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Vivienda, María Pía Canals, ha reivindicado la labor que viene desarrollando el Gobierno de Aragón para hacer frente a los problemas de escasez de viviendas que sufre la localidad turolense de Escucha ante la llegada de trabajadores y ha negado que la reciente publicación en el BOA de la concesión demanial para rehabilitar y explotar 32 viviendas "no es fruto de la improvisación ni de una presión política por parte del Ayuntamiento ni de una iniciativa ajena".

Canals ha comparecido en rueda de prensa para salir al paso de las manifestaciones realizadas este jueves por el PSOE en relación a la cuestión de la vivienda en el municipio turolense y "poner las cosas en su sitio".

La directora general ha defendido que esa iniciativa es el resultado de "un trabajo técnico, jurídico y administrativo serio, constante y continuado" por parte de la Dirección General de Vivienda desde octubre de 2024. Para ello ha aludido a "las gestiones concretas, los informes, los trámites registrales, afectaciones patrimoniales y demaniales y con validación de distintos órganos del Gobierno de Aragón" que se han llevado a cabo desde esa fecha.

Canals ha recordado que su Dirección General ya planteó entonces que disponía en propiedad de varias viviendas en la localidad y que trabajaría para ponerlas a disposición de la demanda creciente. Ello incluyó, ha repasado, "la solicitud y gestión de notas simples, recuperar viviendas adicionales para tener bloques completos, tramitación jurídica patrimonial y demanial, coordinar con servicios jurídicos, con Intervención General, con patrimonio".

Y todo esto, ha remarcado, "exige rigor, tiempo y no se resuelve con un tuit ni con ninguna declaración, ni con ningún titular".

También ha recordado que en un primer momento se le ofreció al consistorio la cesión de esas 32 viviendas para facilitarle un acceso más directo con los futuros inquilinos, opción que el Ayuntamiento de Escucha declinó en febrero de 2024 por reconocer el Gobierno de Aragón contaba con más medios y capacidad.

"Es exactamente lo que hemos hecho, asumir la gestión, tramitar con rigor y sacar adelante un expediente. Por tanto, no es cierto que la convocatoria publicada sea consecuencia de una supuesta presión externa. Lo que ha habido, como digo, es trabajo, expediente y resolución administrativa, y eso es lo que se publicó en el BOA el martes", ha asegurado Canals.

TRES MESES PARA ACEPTAR LAS SEIS VIVIENDAS SOLICITADAS

Además, ha advertido de que el Ayuntamiento de Escucha dispone ahora de un periodo de recordatorio de tres meses para aceptar la cesión gratuita de seis viviendas ubicadas también en la localidad después de no haber respondido en los tres últimos meses a la cesión comunicada el pasado 8 de abril de este 2026.

Se trata de seis viviendas que en un primer momento la administración local solicitó rehabilitar el 8 de octubre de 2024 con cargo al Programa 700 del Gobierno de Aragón, que requería ser titular y estar en posesión de las propiedades.

Como la propiedad correspondía al Ejecutivo autonómico, ha detallado Canals, el consistorio solicitó su donación, trámite que la Dirección General ha completado bajo la fórmula de cesión gratuita.

"El 8 de abril del 2026, hace más de tres meses, se le comunicó y se le mandó al Ayuntamiento toda la documentación de entrega de estas viviendas, para que ellos las aceptaran y, a día de hoy, el Ayuntamiento todavía no las ha aceptado. Es decir, el Gobierno de Aragón ha hecho todo lo que tenía que hacer. Busca una solución, la tramita, la pone a disposición del Ayuntamiento. Lo que falta no es voluntad política del Gobierno de Aragón, lo que falta igual es la voluntad del Ayuntamiento", ha sostenido.

En ese sentido, ha lamentado que, si finalmente el Ayuntamiento no las acepta, el expediente decaerá y que esas viviendas podían haberse incorporado ya al lote de 32 publicado el pasado martes en el BOA.

Por todo ello, ha puntualizado que "la vivienda no se resuelve con propaganda, ni con ruido político, sino con gestión, expedientes bien tramitados y responsabilidad institucional. Y en Escucha, quien ha estado trabajando de manera continua todo el rato, seriamente y eficaz, ha sido este Gobierno de Aragón".