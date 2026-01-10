El Gobierno de Aragón defiende sus iniciativas para promover la vivienda pública en Escucha (Teruel)

Archivo - Panorámica de Escucha desde castillete Pozo Pilar. - AYUNTAMIENTO DE ESCUCHA - Archivo

ZARAGOZA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha salido al paso de las declaraciones de la candidata socialista Pilar Alegría sobre la responsabilidad del Ejecutivo autonómico en la falta de vivienda pública en la localidad turolense de Escucha y ha defendido su implicación e iniciativas para promover la oferta de más alojamientos.

Alegría ha comentado este sábado que el alcalde de Escucha, Héctor García, le ha había trasladado que en los dos últimos años había estado intentando avanzar en la puesta en marcha de más de 30 viviendas, pero que no le había resultado posible que el Gobierno de Aragón atendiera esa necesidad para que muchos trabajadores de la zona puedan ir a vivir a Escucha; "pero esta situación nos pasa en todos los municipios", ha apuntado.

Fuentes del Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial han aclarado que el Gobierno de Aragón ha puesto a disposición del consistorio turolense 32 viviendas vacías construidas durante el 'boom' de la minería.

"En estos momentos están ya preparados los pliegos de una concesión demanial a 35 años prorrogables a 75 años para que empresas asentadas en la zona opten a su rehabilitación y las destine a sus trabajadores, contribuyendo con ello al crecimiento económico de la localidad, la generación de empleo y la fijación de población", han expresado en un comunicado.

Como segunda vía para el fomento de más recursos habitacionales, han recordado la existencia del Programa 700, enfocado a la regeneración y rehabilitación de cascos urbanos con vivienda pública, del que aseguran, ya se han beneficiado 167 municipios aragoneses con subvenciones para 355 viviendas.

Desde Fomento han explicado que este programa requiere que las viviendas a rehabilitar o los solares sobre los que se vaya a construir sean de titularidad municipal.

En el caso de Escucha, puntualizan desde la Consejería de Octavio López, "el consistorio hizo una solicitud para adquirir ayudas para rehabilitación de 6 viviendas mediante el Programa 700 y apareció en el listado provisional de los municipios seleccionados en la segunda convocatoria, pero al aportar la documentación requerida no pudo acreditar que las viviendas a rehabilitar eran suyas en el momento de la solicitud, dado que su Ayuntamiento no había tramitado a tiempo la cesión del Gobierno de Aragón, titular de las mismas, así que quedó excluida".

En estos momentos, aclaran, "el Gobierno de Aragón está tramitando la cesión de la propiedad de estas viviendas para que Escucha pueda optar a una nueva convocatoria del Programa 700".

Por todo ello, desde el Ejecutivo aragonés sostienen que la socialista Pilar Alegría "falta a la verdad" cuando afirma que Escucha no podido hacer viviendas por culpa del Gobierno de Aragón, "que es, precisamente, según sostienen desde el Pignatelli, la Administración que va a permitir que Escucha disponga de viviendas públicas para sus jóvenes y los trabajadores del municipio".