El Gobierno de Aragón denunciará todas las agresiones en centros de menores no acompañados y pondrá seguridad privada

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha anunciado este viernes, en rueda de prensa, un "plan de acción" para frenar las agresiones en los centros de menores extranjeros no acompañados, con medidas como presentar denuncia ante la Policía en todos los casos e incorporar agentes de seguridad privada tanto en el interior como en el exterior de los centros.

Nolasco se ha reunido esta mañana con el personal del centro de menores del barrio rural zaragozano de Movera, donde días atrás un grupo de menores agredió "brutalmente" a otro menor, por lo que el Departamento ya ha presentado denuncia, formalizada por la directora provincial de Servicios Sociales, Encarnación Biendicho.

Tras la reunión en Movera, el consejero ha acordado reubicar "con urgencia" a los presuntos agresores en otros centros para "disolver su capacidad de acción en grupo" y ha activado un protocolo especial de protección para el menor víctima. Ha recalcado que este tipo de agresiones ponen en riesgo la integridad física de los trabajadores sociales y de otros menores.

"El plan de acción avanza a velocidad de crucero y está dando los primeros resultados", ha expuesto Alejandro Nolasco, quien ha señalado que las denuncias pretenden reforzar la acción de tutela legal que el Departamento tiene sobre los menores y participar en todas las causas judiciales que se deriven de hechos de este tipo, una medida que se repetirá cada vez que se produzcan hechos delictivos que pongan en riesgo la integridad física de los menores o de los trabajadores tanto dentro como fuera de los centros.

La incorporación de agentes de seguridad privada es "una medida imprescindible que tendrá un efecto disuasorio" y dotará a los centros de "una herramienta de acción inmediata" que, además, permitirá reclamar la presencia policial.

SEGURIDAD PERIMETRAL

Nolasco ha manifestado su "respeto con lealtad y plena sintonía" con el Departamento de Interior, cuyo consejero, Roberto Bermúdez de Castro, descartó hace dos semanas destinar agentes de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la vigilancia perimetral de los centros. "No tenemos duda de que nuestros socios, si en un momento pudieran encontrar una solución técnica para la seguridad perimetral, la pondrán en práctica".

El vicepresidente ha observado que la responsabilidad exclusiva de la seguridad exterior de estos centros corresponde a la Delegación del Gobierno en Aragón y se ha quejado de que no ha encontrado "la más mínima colaboración" por parte del delegado, Fernando Beltrán, quien "está haciendo gala de una dejación de responsabilidades vergonzosa que compromete la seguridad de los trabajadores y otros menas" y la población de alrededor. Por ello, ha advertido de que Beltrán "tendrá que asumir sus responsabilidades", tras lo que ha alertado de que esta "dejadez por intereses partidistas" puede conducir a "casos dramáticos".